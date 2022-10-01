Найспекотнішими є Авдіївський та Бахмутський напрямки, - речник Східного угруповання військ Череватий
Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий зауважив, що армія РФ намагається атакувати українські позиції на Бахмутському напрямку, але ЗСУ тримають рубежі
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Авдіївський та Бахмутський напрямки є найбільш активними. Останні тижні на Бахмутському напрямку росіяни намагалися досягти хоч якогось проміжного результату, який можна було б подати російському населенню як досягнення", - зазначив Череватий.
За його словами, після захоплення Лисичанська та Сєверодонецька у росіян не було жодних проривних операцій і це на фоні армійської пропаганди, яка тривала роками.
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