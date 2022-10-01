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Головна війна з Росією Найспекотнішими є Авдіївський та Бахмутський напрямки, - речник Східного угруповання військ Череватий
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Найспекотнішими є Авдіївський та Бахмутський напрямки, - речник Східного угруповання військ Череватий

1 жовтня, 2022 субота
11:24
війна з Росією Карта Бахмут 28.09.2022

Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий зауважив, що армія РФ намагається атакувати українські позиції на Бахмутському напрямку, але ЗСУ тримають рубежі

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Авдіївський та Бахмутський напрямки є найбільш активними. Останні тижні на Бахмутському напрямку росіяни намагалися досягти хоч якогось проміжного результату, який можна було б подати російському населенню як досягнення", - зазначив Череватий.

За його словами, після захоплення Лисичанська та Сєверодонецька у росіян не було жодних проривних операцій і це на фоні армійської пропаганди, яка тривала роками.

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