Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 30 вересня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Максимільянівці, 1 у Бахмуті та 1 у Святогірську. Ще 6 людей отримали поранення", - наголосив він.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

29 вересня на Донеччині росіяни вбили 8 цивільних, поранили ще 17.

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