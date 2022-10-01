На Донеччині росіяни за добу вбили 4 мирних мешканців, поранили 6
На Донеччині 30 вересня окупанти вбили 4 цивільних, іще 6 поранили. Точну кількість жертв у Маріуполі встановити не можна
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 30 вересня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Максимільянівці, 1 у Бахмуті та 1 у Святогірську. Ще 6 людей отримали поранення", - наголосив він.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
- 29 вересня на Донеччині росіяни вбили 8 цивільних, поранили ще 17.
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