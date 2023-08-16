"Аврора" збирає 10 мільйонів гривень на допомогу саперам ЗСУ

Щоб долучитися до благодійного збору, з 16 серпня по 17 вересня в магазинах мережі "Аврора" потрібно купити магніт з гравіюванням за 29 грн або тубус зі звільненими херсонськими кришками за 199 грн. 100% коштів з продажу "Аврора" передасть до Фонду "Повернись живим".

Звільнені херсонські кришки мають незвичайну історію та особливу цінність. "Тін СерВіс" — виробник кришок для консервування, що знаходиться у селі Музиківка Херсонської області, пережив довготривалу окупацію, знищення товару та пошкодження виробничих потужностей. Але попри це завод вистояв. Вціліли і кришки для консервування, які "Аврора" замовила у заводу ще до початку повномасштабного вторгнення. Завдяки мужності працівників та підтримці партнерів сьогодні звільнені херсонські кришки можуть купувати клієнти "Аврори" та разом з цим допомагати розміновувати деокуповані території України.

Щоденно українські землі потерпають від ворожих дій. Окрім охорони кордонів, бойових дій на фронті та захисту неба, в ЗСУ є ще одна важлива місія — розмінування територій. Тому важливість цього збору очевидна. Сапери, ризикуючи життям, дбають про наше спільне майбутнє. Їхня робота триває зараз і продовжуватиметься ще багато років після закінчення війни. Тож якісне обладнання та амуніція для них життєво необхідні.

В наших силах зібрати 10 мільйонів гривень та купити пікапи, металошукачі, рації, дрони, спорядження для захисту військових фахівців.

Заходьте до мультимаркетів "Аврора", купуйте звільнені херсонські кришки, які пережили окупацію й стали символом незламності, та долучайтесь до збору!

Підтримуйте розмінування та подбайте про майбутнє України!