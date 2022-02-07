Австралія дозволить в'їзд повністю вакцинованим від COVID-19 іноземцям з 21 лютого

Про це пише 7news.com.au.



"Умовою (для в’їзду, - ред.) буде подвійна вакцина. Це буде правилом. Очікується, що всі його дотримуватимуться", - повідомив прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.



Він зазначив, що таке рішення стане бажаним поштовхом для туристичної галузі, яка зазнала спаду через коронавірус і втрату іноземних туристів.



"Я знаю, що туристична індустрія з нетерпінням чекала цього (рішення, - ред.)", - зауважив прем'єр-міністр.



За словами очільниці МВС Канади Карен Ендрюс, власники віз, які не пройшли повного курсу вакцинації проти COVID-19, усе одно потребуватимуть дозволу на перетин кордону. Також їх можуть відправити на карантин залежно від правил, запроваджених на території, на яку вони прибуватимуть.



Австралія закрила в'їзд для іноземців у березні 2020 року, коли почалася пандемія коронавірусу. З того часу потрапити до країни могли тільки мешканці та громадяни країни.

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