Австралія дозволить в'їзд повністю вакцинованим від COVID-19 іноземцям з 21 лютого
З 21 лютого Австралія дозволить в'їзд до країни туристів, які мають обидві дози вакцини від коронавірусу
Про це пише 7news.com.au.
"Умовою (для в’їзду, - ред.) буде подвійна вакцина. Це буде правилом. Очікується, що всі його дотримуватимуться", - повідомив прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.
Він зазначив, що таке рішення стане бажаним поштовхом для туристичної галузі, яка зазнала спаду через коронавірус і втрату іноземних туристів.
"Я знаю, що туристична індустрія з нетерпінням чекала цього (рішення, - ред.)", - зауважив прем'єр-міністр.
За словами очільниці МВС Канади Карен Ендрюс, власники віз, які не пройшли повного курсу вакцинації проти COVID-19, усе одно потребуватимуть дозволу на перетин кордону. Також їх можуть відправити на карантин залежно від правил, запроваджених на території, на яку вони прибуватимуть.
Австралія закрила в'їзд для іноземців у березні 2020 року, коли почалася пандемія коронавірусу. З того часу потрапити до країни могли тільки мешканці та громадяни країни.
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