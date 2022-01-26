Австралія може збільшити експорт газу до Європи на випадок, якщо Росія зменшить поставки
Австралія розглядає можливість додаткових поставок скрапленого природного газу (СПГ) до Європи у разі виникнення дефіциту через ймовірне вторгнення РФ в Україну
Про це заявив міністр природних та водних ресурсів Австралії Кіт Пітт, передає The Guardian.
"Збільшення експорту газу розглядається після того, як США та Велика Британія висловили побоювання щодо залежності від російського газу у контексті ймовірного вторгнення Росії в Україну. США заявили, що працюють із союзниками та партнерами над підготовкою фінансових санкцій "з серйозними наслідками", якщо президент Росії вирішить вторгнутися в Україну", - пишуть у виданні.
Міністр ресурсів Австралії Кіт Пітт заявив, що країна є "провідним і надійним світовим експортером СПГ" і "готова допомогти з будь-яким запитом щодо подальших поставок".
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