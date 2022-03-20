Австралія надасть Україні 70 тис. тонн вугілля
На запит українського уряду Австралія безкоштовно надасть Україні щонайменше 70 тис. тонн енергетичного вугілля
Про це повідомило Міненергетики України.
"Австралія визнана на міжнародному рівні як провідний і надійний постачальник енергоресурсів. Ми дякуємо нашим австралійським партнерам за допомогу Україні в цей складний час, коли наша держава чинить опір незаконному і жорстокому військовому вторгненню з боку Росії", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
Уряд Австралії провів відповідну роботу з підприємствами вугільної галузі для акумулювання обсягів вугілля.
Організовуватиме постачання австралійська компанія Whitehaven Coal. Зараз уряди України й Австралії працюють над якомога швидшим надсиланням. Вартість вугілля та його доставки покриватиме австралійський уряд.
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