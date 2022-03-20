Австралія надасть Україні 70 тис. тонн вугілля

Про це повідомило Міненергетики України.



"Австралія визнана на міжнародному рівні як провідний і надійний постачальник енергоресурсів. Ми дякуємо нашим австралійським партнерам за допомогу Україні в цей складний час, коли наша держава чинить опір незаконному і жорстокому військовому вторгненню з боку Росії", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.



Уряд Австралії провів відповідну роботу з підприємствами вугільної галузі для акумулювання обсягів вугілля.



Організовуватиме постачання австралійська компанія Whitehaven Coal. Зараз уряди України й Австралії працюють над якомога швидшим надсиланням. Вартість вугілля та його доставки покриватиме австралійський уряд.



Нагадаємо, Австралія забороняє експорт глинозему й алюмінієвих руд до РФ і надає Україні $30 млн гуманітарної допомоги.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb