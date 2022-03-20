Австралія забороняє експорт глинозему й алюмінієвих руд до РФ і надає Україні $30 млн гуманітарної допомоги
Австралія забороняє експорт глинозему й алюмінієвих руд до РФ, що обмежить можливості Росії виробляти алюміній, а також надає Україні гуманітарну підтримку для захисту жінок, дітей і літніх людей
Про це заявила очільниця МЗС Австралії Маріс Пейн.
За її словами, РФ атакує мирних мешканців і завдає їм величезних страждань.
"Сьогодні Австралія виділяє Україні ще 30 мільйонів доларів на надзвичайну гуманітарну допомогу, спрямовану на захист жінок, дітей та людей похилого віку і доводить наші загальні зобов’язання сьогодні до 65 мільйонів доларів", - повідомила міністерка.
Крім того, уночі на 20 березня в межах санкцій проти РФ Маріс Пейн негайно заборонила експорт глинозему та алюмінієвих руд, зокрема бокситів, до РФ.
"Це обмежить можливості Росії з виробництва алюмінію - критичного експорту для РФ", - наголосила вона.
- Нагадаємо, що уряд Австралії відмовився від російської нафти.
- Австралія запроваджує санкції проти 33-х російських бізнесменів та їхніх родин - серед них Абрамович, Токарєв і Міллер.
- Австралія наклала нові санкції на російські банки, держустанови й олігархів.
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