Австралія забороняє експорт глинозему й алюмінієвих руд до РФ і надає Україні $30 млн гуманітарної допомоги

Про це заявила очільниця МЗС Австралії Маріс Пейн.



За її словами, РФ атакує мирних мешканців і завдає їм величезних страждань.



"Сьогодні Австралія виділяє Україні ще 30 мільйонів доларів на надзвичайну гуманітарну допомогу, спрямовану на захист жінок, дітей та людей похилого віку і доводить наші загальні зобов’язання сьогодні до 65 мільйонів доларів", - повідомила міністерка.



Крім того, уночі на 20 березня в межах санкцій проти РФ Маріс Пейн негайно заборонила експорт глинозему та алюмінієвих руд, зокрема бокситів, до РФ.



"Це обмежить можливості Росії з виробництва алюмінію - критичного експорту для РФ", - наголосила вона.

Нагадаємо, що уряд Австралії відмовився від російської нафти.

Австралія запроваджує санкції проти 33-х російських бізнесменів та їхніх родин - серед них Абрамович, Токарєв і Міллер.

Австралія наклала нові санкції на російські банки, держустанови й олігархів.

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