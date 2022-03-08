Австралія відмовляється від російської нафти і вводить нові санкції
Австралія анонсувала пакет нових санкцій проти Росії, а найбільша нафтова компанія країни заявила про відмову від російської нафти.
Про це повідомляє видання The Sydney Morning Herald.
Одна з найбільших енергетичних компаній Австралії Viva Energy вирішила припинити купувати російську нафту.
Компанія, яка володіє нафтопереробним заводом Джилонг і загальнонаціональною мережею заправних станцій під брендами Shell і Liberty, заявила, що "шокована подіями, що розгортаються в Україні", і висловила співчуття тим, хто постраждав від конфлікту.
"Як наслідок і у відповідь, Viva Energy прийняла рішення припинити закупівлю сирої нафти російського походження", - повідомили в компанії.
Заява з'явилась на фоні оголошення Австралією нових санкцій проти Росії. Як повідомила глава МЗС Австралії Меріс Пейн, свіжі санкції запроваджені проти російських діячів, пов’язаних з поширенням пропаганди та дезінформації, а також військових керівників РФ.
Пакет санкцій передбачає фінансові обмеження проти збройних сил РФ, в тому числі проти шести високопоставлених військових керівників. Також забороняється експорт товарів з Австралії російським військовим.
- Нагадаємо, 28 лютого Австралія запровадила санкції проти російського президента Володимира Путіна, постійних членів Радбезу Росії, підтримала відключення РФ від SWIFT за її повномасштабний напад на Україну, а також пообіцяла надати допомогу українцям.
- Окрім того, Австралія виділила $50 мільйонів на фінансування летальної оборонної зброї для України, включаючи ракети та боєприпаси.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 30.23
-
EUR
Купівля 32.3Продаж 33.67
- Актуальне
- Важливе