Австралія відмовляється від російської нафти і вводить нові санкції

Про це повідомляє видання The Sydney Morning Herald.

Одна з найбільших енергетичних компаній Австралії Viva Energy вирішила припинити купувати російську нафту.

Компанія, яка володіє нафтопереробним заводом Джилонг і загальнонаціональною мережею заправних станцій під брендами Shell і Liberty, заявила, що "шокована подіями, що розгортаються в Україні", і висловила співчуття тим, хто постраждав від конфлікту.

"Як наслідок і у відповідь, Viva Energy прийняла рішення припинити закупівлю сирої нафти російського походження", - повідомили в компанії.

Заява з'явилась на фоні оголошення Австралією нових санкцій проти Росії. Як повідомила глава МЗС Австралії Меріс Пейн, свіжі санкції запроваджені проти російських діячів, пов’язаних з поширенням пропаганди та дезінформації, а також військових керівників РФ.

Пакет санкцій передбачає фінансові обмеження проти збройних сил РФ, в тому числі проти шести високопоставлених військових керівників. Також забороняється експорт товарів з Австралії російським військовим.

Нагадаємо, 28 лютого Австралія запровадила санкції проти російського президента Володимира Путіна, постійних членів Радбезу Росії, підтримала відключення РФ від SWIFT за її повномасштабний напад на Україну, а також пообіцяла надати допомогу українцям.

Окрім того, Австралія виділила $50 мільйонів на фінансування летальної оборонної зброї для України, включаючи ракети та боєприпаси.

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