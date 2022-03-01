Австралія профінансує летальну зброю для України на $50 млн

Про це заявив прем'єр-міністр Скотт Моррісон, повідомляє Reuters.



Австралія змінила свою позицію та оголосила, що більшість профінансованої нової зброї для України буде в категорії летальної.



"Ми говоримо про ракети, ми говоримо про боєприпаси, ми говоримо про підтримку у захисті власної батьківщини в Україні, і ми будемо робити це у партнерстві з НАТО", - сказав прем'єр Австралії.



Він зазначив, що зброю буде доставлено швидко, але не повідомив, яким чином.



Моррісон також закликав австралійських громадян не їхати до України, щоб приєднатися до українців у боротьбі проти російських військових, зазначивши, що правове становище іноземних цивільних бійців незрозуміле.



За його словами, Австралія виділить 35 млн австралійських доларів (25,44 млн доларів США) на гуманітарну підтримку міжнародним організаціям, які допомагають українцям з житлом, їжею, медичним обслуговуванням, водою та освітою.

Нагадаємо, 28 лютого Австралія запровадила санкції проти російського президента Володимира Путіна, постійних членів Радбезу Росії, а також підтримала відключення РФ від SWIFT за її повномасштабний напад на Україну.