Австралія наклала санкції на Путіна та кількох міністрів РФ і виступила за відключення Росії від SWIFT

Про це повідомляє пресслужба прем'єр-міністра Австралії.



"Ми притягуємо до відповідальності російського президента Володимира Путіна за його обурливу невиправдану війну проти України. З півночі минулої ночі набули чинності цільові фінансові санкції Австралії та заборони на подорожі стосовно російського президента та решти постійних членів Радбезу РФ: глави МЗС Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, прем’єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева", - ідеться в заяві.



Крім того, Австралія працюватиме з НАТО й іншими партнерами над наданням летального та нелетального озброєння, медичне обладнання, фінансову підтримку Україні. Країна негайно виділить $3 млн українському трастовому фонду Альянсу для закупівлі нелетального військового обладнання та медичних засобів. Також Австралія планує заборонити в'зд і заморозити активи низці політичних і військових діячів РФ.



Уряд країни підтримує видалення російських банків зі SWIFT і пообіцяв ужити додаткових заходів за потреби.

Нагадаємо, раніше Австралія оголосила про введення нових санкцій проти РФ за визнання нею "Л/ДНР".

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