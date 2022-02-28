Австралія наклала санкції на Путіна та кількох міністрів РФ і виступила за відключення Росії від SWIFT
Австралія запровадила санкції проти російського президента Володимира Путіна, постійних членів Радбезу Росії, підтримала відключення РФ від SWIFT за її повномасштабний напад на Україну, а також пообіцяла надати допомогу українцям
Про це повідомляє пресслужба прем'єр-міністра Австралії.
"Ми притягуємо до відповідальності російського президента Володимира Путіна за його обурливу невиправдану війну проти України. З півночі минулої ночі набули чинності цільові фінансові санкції Австралії та заборони на подорожі стосовно російського президента та решти постійних членів Радбезу РФ: глави МЗС Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, прем’єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева", - ідеться в заяві.
Крім того, Австралія працюватиме з НАТО й іншими партнерами над наданням летального та нелетального озброєння, медичне обладнання, фінансову підтримку Україні. Країна негайно виділить $3 млн українському трастовому фонду Альянсу для закупівлі нелетального військового обладнання та медичних засобів. Також Австралія планує заборонити в'зд і заморозити активи низці політичних і військових діячів РФ.
Уряд країни підтримує видалення російських банків зі SWIFT і пообіцяв ужити додаткових заходів за потреби.
- Нагадаємо, раніше Австралія оголосила про введення нових санкцій проти РФ за визнання нею "Л/ДНР".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.26
Купівля 29.26Продаж 31.92
-
EUR
Купівля 33.01Продаж 35.79
- Актуальне
- Важливе