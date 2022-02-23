Австралія оголосила про введення нових санкцій проти РФ за визнання нею "Л/ДНР"
Уряд Австралії планує запровадити нові санкції проти членів Радбезу РФ, російських банків і підприємств у ОРДЛО
Про це пише ABC News.
Вісьмом членам Радбезу РФ заборонять в'зд до Австралії та фінансові операції. Також обмеження введуть проти російських банків.
В ОРДЛО санкції торкнуться на всі підприємства й організації, що працюють у галузі телекомунікацій, транспорту, енергетики, запасів нафти, газу та корисних копалин.
Прем'єр-міністр Австралії Джон Моррісон додав, що має намір накласти санкції на ще більшу кількість російських компаній і громадян, "які прагнуть отримати вигоду від вторгнення РФ в Україну".
Також країна планує пришвидшити для українців обробку заяв щодо отримання візи Австралії.
- Нагадаємо, раніше США ввели санкції проти синів російських посадовців Бортникова, Фрадкова та Кирієнка.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.88
Купівля 28.88Продаж 29.43
-
EUR
Купівля 32.67Продаж 33.38
- Актуальне
- Важливе