Австралія оголосила про введення нових санкцій проти РФ за визнання нею "Л/ДНР"

Про це пише ABC News.



Вісьмом членам Радбезу РФ заборонять в'зд до Австралії та фінансові операції. Також обмеження введуть проти російських банків.



В ОРДЛО санкції торкнуться на всі підприємства й організації, що працюють у галузі телекомунікацій, транспорту, енергетики, запасів нафти, газу та корисних копалин.



Прем'єр-міністр Австралії Джон Моррісон додав, що має намір накласти санкції на ще більшу кількість російських компаній і громадян, "які прагнуть отримати вигоду від вторгнення РФ в Україну".



Також країна планує пришвидшити для українців обробку заяв щодо отримання візи Австралії.

Нагадаємо, раніше США ввели санкції проти синів російських посадовців Бортникова, Фрадкова та Кирієнка.

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