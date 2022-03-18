Австралія наклала нові санкції на російські банки, держустанови й олігархів

Про це повідомило МЗС Австралії.



"Уряд Австралії ввів санкції проти 11 додаткових російських банків і державних установ, при цьому більшість банківських активів країни зараз підпадають під наші санкції, а також усі організації, які обслуговують суверенний борг Росії", - ідеться в заяві.



Під нові обмеження потрапили Російський фонд національного багатства та Міністерство фінансів Росії, а також Ощадбанк, Газпромбанк, ВЕБ, ВТБ, Россільхозбанк, Совкомбанк, Новікомбанк, Альфа-Банк і Кредитний банк Москви. Загалом Австралія запровадила санкції проти 80% усіх банківських активів Росії.



Як пояснили в міністерстві, до підсанкційних осіб належать ті, хто "підтримував режим президента РФ Володимира Путіна й отримував від нього вигоду". Австралія посилила тиск на олігархів, наближених до російського президента. До 41 олігарха та їхніх найближчих родичів додали мільярдерів з бізнес-інтересами в Австралії - Олега Дерипаску та Віктора Вексельберга.



Країна вітає позицію своїх компаній щодо розірвання звязків з РФ через її війну проти України.



"Уряд Австралії підтверджує нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також народу України. Ми продовжуватимемо разом із партнерами працювати над скоординованими санкціями та обмежувати кошти на незаконну війну президента Володимира Путіна", - наголосили в австралійському МЗС.

Нагадаємо, що уряд Австралії відмовився від російської нафти.

Австралія запроваджує санкції проти 33-х російських бізнесменів та їхніх родин - серед них Абрамович, Токарєв і Міллер.

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