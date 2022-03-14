Австралія запроваджує санкції проти 33-х російських бізнесменів та їхніх родин - серед них Абрамович, Токарєв і Міллер
Проти 33-х російських бізнесменів та членів їхніх родин було запроваджено санкції. У списку зокрема Роман Абрамович, Олексій Міллер та Ніколай Токарєв
Про це стало відомо на офіційному сайті Міністерства закордонних српав Австралії.
Австралія приєдналася до ЄС, Канади, Великої Британії, США та Нової Зеландії у введенні жорстких послідовних санкцій проти фізичних та юридичних осіб, що накопичили величезні особисті багатства та мають економічне та стратегічне значення для РФ, в тому числі через їхні безпосередній зв’язок з Путіним.
Міністерство закордонних справ Австралії повідомляє, що було накладено понад 460 санкцій.
До санкційного списку увійшли Центральний банк Росії, Російський фонд прямих інвестицій (РФІ), Збройні Сили Росії, політичні та військові діячі, включаючи президента Путіна, його Раду безпеки та його стратегічні рушії дезінформації. Під санкції потрапив також ряд олігархів.
Серед останніх: власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович, генеральний директор "Газпрому" Олексій Міллер, голова правління банку "Росія" Дмитро Лебедєв, голова правління "Ростеху" Сергій Чемезов, генеральний директор компанії "Транснефть" Микола Токарєв, голова "Внешекономбанку" Ігор Шувалов (ВЕБ.РФ) і Кирило Дмітрієв, Фонд прямих інвестицій (РФІФ).
Австралія запевнила, що список буде поповнюватися та виказала найрішучішу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та народу України.
- Нагадаємо, що уряд Австралії відмовився від російської нафти.
- Також Австралія профінансує летальну зброю для України на $50 млн.
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