Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Австралія запроваджує санкції проти 33-х російських бізнесменів та їхніх родин - серед них Абрамович, Токарєв і Міллер

Австралія запроваджує санкції проти 33-х російських бізнесменів та їхніх родин - серед них Абрамович, Токарєв і Міллер

14 березня, 2022 понедiлок
06:35

Проти 33-х російських бізнесменів та членів їхніх родин було запроваджено санкції. У списку зокрема Роман Абрамович, Олексій Міллер та Ніколай Токарєв

Про це стало відомо на офіційному сайті Міністерства закордонних српав Австралії.

Австралія приєдналася до ЄС, Канади, Великої Британії, США та Нової Зеландії у введенні жорстких послідовних санкцій проти фізичних та юридичних осіб, що накопичили величезні особисті багатства та мають економічне та стратегічне значення для РФ, в тому числі через їхні безпосередній зв’язок з Путіним.

Міністерство закордонних справ Австралії повідомляє, що було накладено понад 460 санкцій.
До санкційного списку увійшли Центральний банк Росії, Російський фонд прямих інвестицій (РФІ), Збройні Сили Росії, політичні та військові діячі, включаючи президента Путіна, його Раду безпеки та його стратегічні рушії дезінформації. Під санкції потрапив також ряд олігархів.
Серед останніх: власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович, генеральний директор "Газпрому" Олексій Міллер, голова правління банку "Росія" Дмитро Лебедєв, голова правління "Ростеху" Сергій Чемезов, генеральний директор компанії "Транснефть" Микола Токарєв, голова "Внешекономбанку" Ігор Шувалов (ВЕБ.РФ) і Кирило Дмітрієв, Фонд прямих інвестицій (РФІФ).

Австралія запевнила, що список буде поповнюватися та виказала найрішучішу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та народу України.

  • Нагадаємо, що уряд Австралії відмовився від російської нафти. 
  • Також Австралія профінансує летальну зброю для України на $50 млн.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Новини
санкції
Австралія
РФ
війна з Росією
Роман Абрамович
Читайте також:
Ракети, Ірак
13 березня, 2022 неділя
До ракетного удару по консульстві США причетна Росія, - журналіст Цаплієнко
13 березня, 2022 неділя
У Путіна загострилася фобія замаху на його життя, – Центр протидії дезінформації
Александр Лукашенко
4 березня, 2022 п'ятниця
Відмова від нейтралітету та звільнення президента від відповідальності: Лукашенко підписав рішення про зміну Конституції Білорусі
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 31.07
  • EUR
    Купівля 32.25
    Продаж 34.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
14 березня
07:33
Вибухи на Оболоні - снаряд влучив у девʼятиповерховий житловий будинок
07:15
Генштаб ЗСУ
Воїни ЗСУ вдарили по тиловій інфраструктурі ворогів, – Генштаб
07:09
Окупанти завдали авіаудару по рівненській телевежі, - голова ОДА
06:41
УЗ Укрзалізниця евакуація
Графік евакуаційних поїздів на 14 березня
06:19
Еммануель Макрон
Макрон і Байден домовилися посилити санкції проти Росії
05:50
збили російський літак
Повітряні сили України очистили небо від 8 "пташок" окупантів
04:57
поранена вагітна Маріуполь
Померла вагітна, яку поранили під час бомбардування пологового будинку в Маріуполі
04:45
Ворожий танк
Українська армія контратакувала біля Ізюму
02:10
Ентоні Блінкен
Держсекретар США Блінкен відреагував на обстріл Яворівського полігону за 20 км до кордону з НАТО
01:33
росія мітинг
У Росії 13 березня на антивоєнних мітингах затримали 900 людей
00:55
Володимир Зеленський у лікарні
Маємо залишатись людьми. Зеленський розповів, як в одній палаті лікують українських військових і російського полоненого
00:52
Росія
Фіксуються випадки масової відмови російських військовослужбовців від “відряджень в Україну", - Генштаб ЗСУ
00:32
Зеленський
У нашої делегації завдання чітке - зробите усе, щоб відбулась зустріч президентів, - Зеленський про переговори з РФ
00:23
Зеленський
У 20 км від кордону з НАТО померли 35 людей. Якщо ви не закриєте небо, то це питання часу, коли російські ракети впадуть на вашу територію, - Зеленський
00:00
Рада ЄС
ЄС підготував четвертий пакет санкцій проти Росії
2022, неділя
13 березня
23:46
пшениця
Війна війною, а посівна за планом. Уряд пообіцяв підтримку аграріям
23:37
Під Мелітополем розбито колону окупанта з 200 одиниць техніки, - Кім
23:20
Смартфон
Відчути жах війни. Apple та Google можуть ввімкнути сповіщення про повітряну тривогу в Україні на кожному смартфоні у світі, - Федоров
22:57
Херсон
Херсон в облозі. Закінчуються продукти, ліки та пальне, - мер міста
22:57
Білоруські десантники
Розробляється спецоперація РФ: росіяни вмовляють білорусів вдягнути їхню форму і воювати проти України, - Данілов
22:40
Путін і Сі Цзіньпін
Путін просить у Китаю військову та економічну допомогу, - ЗМІ
22:24
диплом ДНР
Провідні асоціації світу перестали визнавати російські дипломи про освіту
22:16
Ексклюзив
Ахтем Чийгоз
Окупанти будуть продовжувати тактику формування своїх органів в Україні, наше завдання – не поступатись, – Ахтем Чийгоз
21:53
На Житомирщину евакуювали понад 600 жителів Бородянки та Кичеєвого
21:44
капелан отець Платон
Російські окупанти у Волновасі вбили військового капелана з ПЦУ
21:38
"Якщо ви плануєте захищати Україну на фронті, не забудьте обов’язково зробити щеплення": уряд рекомендує дорослим пройти ревакцинацію від правця
21:16
МВФ
Війна в Україні матиме суттєві глобальні наслідки, особливо для сусідніх держав, - глава МВФ
21:14
Порошенко: обстріл Яворівського центру – це терористична атака на кордоні з НАТО, союзникам час відкривати другий фронт
21:06
Авдіївка залишилась без тепла після обстрілу коксохімічного заводу
20:53
Зеленський закликав виробників програмного забезпечення перестати працювати з Росією
20:52
Ексклюзив
Харків
Діджитал-світ – це ілюзія, тому необхідно документувати та зберігати в архіви всі факти цієї війни, – голова Інституту національної пам’яті
20:27
"Потрібно зробити більше, щоб зупинити агресію": Кулеба і Блінкен скоординували подальшу підтримку для України
20:20
Андрій Ярмоленко
Ярмоленко вперше забив за "Вест Хем" в АПЛ та емоційно подякував англійцям за допомогу Україні
20:18
Станом на зараз ніякої блокади Києва немає, - радник Монастирського
20:00
Владімір Путін
У Путіна загострилася фобія замаху на його життя, – Центр протидії дезінформації
19:52
У Скадовськ знову зайшли окупанти, - мер
19:48
Дія
У "Дії" з'явилося радіо: як користуватися
19:34
Волонтер Олександр Кононов
"Розстріляли в інвалідному візку": на Луганщині росіяни вбили відомого волонтера Олександра Кононова
19:27
"Це не вартує грошей або чогось іще": Кулеба закликав іноземців не їхати воювати до України з боку Росії
19:14
ЗСУ зупинили інтенсивне просування росіян у глиб України, - Маляр
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV