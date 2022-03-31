Австралія підвищує тарифи на весь імпорт з Росії та Білорусі
Австралія введе 35% тариф на весь імпорт з Росії та Білорусі у зв'язку з посиленням економічних санкцій
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Австралії.
Уряд Австралії запроваджує додаткові заходи для збільшення економічних витрат для Росії після її вторгнення в Україну. З 1 квітня Австралія видасть офіційне повідомлення про скасування права на режим найбільшого сприяння і застосування додаткового 35-відсоткового тарифу на весь імпорт з Росії та Білорусі.
"Ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з нашими партнерами, щоб забезпечити притягнення Росії до відповідальності за свої дії. Австралія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та продовжує закликати Росію припинити своє неспровоковане, несправедливе та незаконне вторгнення в Україну", – йдеться в повідомленні.
Федеральний уряд вже ввів широкомасштабні санкції щодо понад 500 російських фізичних і юридичних осіб, а також заборонив імпорт російської нафти. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що Австралія має намір максимально покарати Росію за її дії.
Останній раунд санкцій набуде чинності 25 квітня, того ж дня розпочнеться заборона на імпорт російської нафти та інших енергоносіїв. Тарифи будуть доповнювати звичайні загальні ставки мит на імпорт.
- Раніше Австралія запровадила санкції проти 33-х російських бізнесменів та проти Олександра Лукашенка, його родини, а також 22 пропагандистів РФ.
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