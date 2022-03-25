Австралія запровадила санкції проти Лукашенка та 22 російських пропагандистів
Уряд Австралії запровадив санкції проти Олександра Лукашенка, його родини та 22 російських пропагандистів
Про це повідомляє офіційний сайт Уряду Австралії.
"Ці останні кроки через місяць після вторгнення Росії в Україну продовжують наші цілеспрямовані зусилля для того, щоб Росія та ті, хто підтримує її незаконне, неспровоковане вторгнення до її демократичного сусіда, заплатили високу ціну",- йдеться у заяві Уряду.
Під санкції попали "22 додаткових російських пропагандистів і розповсюджувачів дезінформації". Мова йде про старших редакторів таких організацій, як Russia Today, Фонд стратегічної культури, InfoRos і NewsFront.
Проти Лукашенка та його родини ввели санкції через "стратегічну підтримку Росії та її збройним силам у нападі на суверенітет і територіальну цілісність України".
"Білоруський уряд дозволив російським військовим тренуватися в їхній країні протягом тижнів перед вторгненням. Відтоді це дозволило Росії запускати балістичні ракети з Білорусі в Україну, дозволило перевозити російських військових, важке озброєння та танки в Україну, забезпечило пункти заправки в Білорусі для російських військових літаків та зберігало російську зброю та військову техніку",- повідомили в Австралії.
- Нагадаємо, що уряд Австралії відмовився від російської нафти.
- Австралія запровадила санкції проти 33-х російських бізнесменів та їхніх родин - серед них Абрамович, Токарєв і Міллер.
- Австралія наклала нові санкції на російські банки, держустанови й олігархів.
- Австралія забороняє експорт глинозему й алюмінієвих руд до РФ і надає Україні $30 млн гуманітарної допомоги.
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