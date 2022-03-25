Австралія запровадила санкції проти Лукашенка та 22 російських пропагандистів

Про це повідомляє офіційний сайт Уряду Австралії.



"Ці останні кроки через місяць після вторгнення Росії в Україну продовжують наші цілеспрямовані зусилля для того, щоб Росія та ті, хто підтримує її незаконне, неспровоковане вторгнення до її демократичного сусіда, заплатили високу ціну",- йдеться у заяві Уряду.



Під санкції попали "22 додаткових російських пропагандистів і розповсюджувачів дезінформації". Мова йде про старших редакторів таких організацій, як Russia Today, Фонд стратегічної культури, InfoRos і NewsFront.



Проти Лукашенка та його родини ввели санкції через "стратегічну підтримку Росії та її збройним силам у нападі на суверенітет і територіальну цілісність України".



"Білоруський уряд дозволив російським військовим тренуватися в їхній країні протягом тижнів перед вторгненням. Відтоді це дозволило Росії запускати балістичні ракети з Білорусі в Україну, дозволило перевозити російських військових, важке озброєння та танки в Україну, забезпечило пункти заправки в Білорусі для російських військових літаків та зберігало російську зброю та військову техніку",- повідомили в Австралії.

Нагадаємо, що уряд Австралії відмовився від російської нафти.

Австралія запровадила санкції проти 33-х російських бізнесменів та їхніх родин - серед них Абрамович, Токарєв і Міллер.

Австралія наклала нові санкції на російські банки, держустанови й олігархів.

Австралія забороняє експорт глинозему й алюмінієвих руд до РФ і надає Україні $30 млн гуманітарної допомоги.

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