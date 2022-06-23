Австрія допомагатиме Україні розслідувати воєнні злочини рашистів
Україна та Австрія підписали меморандум про взаємодію в розслідуванні воєнних злочинів Російської Федерації
Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.
"Австрія долучилась до нашого фронту справедливості. Підписали Меморандум про співробітництво між Офісом Генерального прокурора та Міністерством юстиції Республіки Австрія щодо найбільш тяжких злочинів, які викликають занепокоєння всього міжнародного співтовариства. Скріпили домовленості із австрійською стороною про взаємодію в питаннях розслідування злочинів проти людяності, воєнних злочинів, злочину агресії та геноциду", – написала Венедіктова.
Співпраця включає збір та фіксацію доказів порушень міжнародного гуманітарного права, а також обмін відповідною інформацією, пояснила генпрокурорка.
"У разі встановлення підозрюваних у вчиненні воєнних злочинів РФ обидві наші держави зобов’язуються забезпечити їх притягнення до кримінальної відповідальності", – зазначила Ірина Венедіктова
- Нагадаємо, 21 червня Україну з неоголошеним візитом відвідав Меррік Ґарленд. Він пообіцяв допомагати затримувати воєнних злочинців з РФ.
- 21 червня Ірина Венедіктова обговорила розслідування воєнних злочинів Росії зі Спеціальним представником ЄС з прав людини.
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