Австрія підтримає санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну, - голова МЗС
МЗС Австрії висловили готовність підтримати пакет санкцій проти РФ у разі агресії
Про це заявив очільник МЗС Австрії Александр Шалленберг на пресконференції з головами МЗС України, Чехії і Словаччини, передає телеканал Еспресо.
"Говорячи, як австрійський міністр закордонних справ є дуже чітке почуття консенсусу в ЄС. Австрія готова надати підтримку у разі агресії та підтримати пакет санкцій. Це буде болісно, болісно для всіх. Чи хочемо ми йти цим шляхом? Ні. Але нам доведеться використовувати такі стримуючі засоби", - сказав він.
Голова МЗС назвав неприпустимим креслити кордони танками у 21 столітті.
"Ми бачимо військову агресію на європейському континенті...Говорячи про дипломатію, ми не дійшли до її межі. І дипломатичні чесні канали також працюють, ми, звичайно, не можемо очікувати швидкого вирішення ситуації. Але ми не хочемо бачити військову конфронтацію, військову агресію. Ми не креслимо кордони танками у 21 столітті", - зазначив Шалленберг.
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