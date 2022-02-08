Австрія підтримає санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну, - голова МЗС

Про це заявив очільник МЗС Австрії Александр Шалленберг на пресконференції з головами МЗС України, Чехії і Словаччини, передає телеканал Еспресо.



"Говорячи, як австрійський міністр закордонних справ є дуже чітке почуття консенсусу в ЄС. Австрія готова надати підтримку у разі агресії та підтримати пакет санкцій. Це буде болісно, болісно для всіх. Чи хочемо ми йти цим шляхом? Ні. Але нам доведеться використовувати такі стримуючі засоби", - сказав він.



Голова МЗС назвав неприпустимим креслити кордони танками у 21 столітті.



"Ми бачимо військову агресію на європейському континенті...Говорячи про дипломатію, ми не дійшли до її межі. І дипломатичні чесні канали також працюють, ми, звичайно, не можемо очікувати швидкого вирішення ситуації. Але ми не хочемо бачити військову конфронтацію, військову агресію. Ми не креслимо кордони танками у 21 столітті", - зазначив Шалленберг.

Велика Британія розглядає можливість відправити військові кораблі та винищувачі Typhoon до Південно-Східної Європи для захисту союзників НАТО.

Президенти Франції й РФ Еммануель Макрон і Володимир Путін домовилися про зниження напруги навколо ситуації в Україні та виведення з Білорусі російських військових, залучених до навчань "Союзна рішучість-2022".