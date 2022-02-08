Велика Британія може відправити кораблі та винищувачі Typhoon до Південно-Східної Європи, - Джонсон
Велика Британія розглядає можливість відправити військові кораблі та винищувачі Typhoon до Південно-Східної Європи для захисту союзників НАТО
Про це прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав у виданні The Times.
"Ми розглядаємо можливість залучити винищувачі Typhoon Королівських ВПС і кораблі Королівських ВМС, щоб захистити Південно-Східну Європу", - заявив Джонсон.
Прем'єр нагадав, що Британія готується посилити багатонаціональний батальйон НАТО під британським командуванням, розміщений в Естонії. Також Лондон планує збільшити свій внесок у здійснення навчань Об'єднаних експедиційних сил - об'єднання під командуванням Британії, в яке входять підрозділи з десяти скандинавських і північноєвропейських країн.
Джонсон наголосив, що все ще вірить у дипломатичне рішення, але Британія "не похитнеться" у своїй підтримці Європи, а нове російське вторгнення в Україну лише посилить НАТО.
"Якщо Путін почне подальше вторгнення, він змусить цим Захід здійснити багато з того, чого він прагне запобігти", - підкреслив міністр.
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