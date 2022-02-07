Посилення Східного флангу НАТО на тлі агресії РФ: Велика Британія перекине до Польщі 350 військових

Про це Воллес заявив під час спільної пресконференції з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком, передає Укрінформ.



Британський міністр зазначив, що військову допомогу Польща отримає вдруге. Першу групу військових Велика Британія надіслала до країни під час міграційної кризи на кордонах Євросоюзу та Білорусі.

"Коли Білорусь нещодавно цинічно використовувала людей для дестабілізації ситуації у сусідній країні (Польщі, - ред.), використовувала нелегальну міграцію і змушувала людей перетинати кордон, Велика Британія стала пліч-о-пліч із Польщею і направила 100 саперів на підтримку для запобігання інструментального використання мігрантів. У дусі солідарності до цих 100 саперів ми надішлемо ще 350 британських військових", - заявив Воллес.

Він додав, що це відбудеться у рамках двосторонньої співпраці, а також означатиме координацію та взаєморозуміння між Варшавою та Лондоном.

Блащак зазначив, що Польща готова якомога швидше прийняти британських військових. Їх, за словами міністра, розмістять біля кордону з Білоруссю, адже там сьогодні Польща зосереджує найбільше уваги. Блащак зауважив, що політика відлякування гальмує агресію РФ, а тому Велика Британія і Польща готові разом відлякувати агресора.

