До Польщі прибули два літаки з військовими США

Про це повідомляє Reuters.



У понеділок вранці в аеропорту Ряшів-Ясьонка на південному сході Польщі приземлилися два військово-транспортні літаки США. Співробітник аеропорту повідомив виданню, що очікується ще три літаки.



Речник польського Міноборони також заявив, що в понеділок очікується більше рейсів, але не уточнив, скільки.



Ці військові є частиною сил, які президент США Джо Байден перекинув до Східної Європи, щоб захистити східний фланг НАТО на тлі можливого вторгнення РФ в Україну.



До Польщі мають відправитися близько 1 700 військовослужбовців, а 1 000 військовослужбовців, які базуються в Німеччині, перемістяться на схід - до Румунії.



Нагадаємо, президент США Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі через зростання загрози з боку Росії. США перекинули своїх військових до Східної Європи, щоб бути готовими до будь-яких непередбачених обставин і заспокоїти союзників, а також готові переглянути своє рішення у разі деескалації РФ на українських кордонах

Польща проситиме США про постійну присутність американських військ у країні на ротаційній основі.

У п'ятницю, 4 лютого, до Німеччини прибули перші 2 тис. американських десантників, відправлених у рамках розміщення військ США у Східній Європі.



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