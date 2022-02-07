До Польщі прибули два літаки з військовими США
До Польщі прибули два літаки з американськими військовими, які є частиною сил, направлених президентом Байденом до Східної Європи на тлі загрози з боку РФ
Про це повідомляє Reuters.
У понеділок вранці в аеропорту Ряшів-Ясьонка на південному сході Польщі приземлилися два військово-транспортні літаки США. Співробітник аеропорту повідомив виданню, що очікується ще три літаки.
Речник польського Міноборони також заявив, що в понеділок очікується більше рейсів, але не уточнив, скільки.
Ці військові є частиною сил, які президент США Джо Байден перекинув до Східної Європи, щоб захистити східний фланг НАТО на тлі можливого вторгнення РФ в Україну.
До Польщі мають відправитися близько 1 700 військовослужбовців, а 1 000 військовослужбовців, які базуються в Німеччині, перемістяться на схід - до Румунії.
- Нагадаємо, президент США Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі через зростання загрози з боку Росії. США перекинули своїх військових до Східної Європи, щоб бути готовими до будь-яких непередбачених обставин і заспокоїти союзників, а також готові переглянути своє рішення у разі деескалації РФ на українських кордонах
- Польща проситиме США про постійну присутність американських військ у країні на ротаційній основі.
- У п'ятницю, 4 лютого, до Німеччини прибули перші 2 тис. американських десантників, відправлених у рамках розміщення військ США у Східній Європі.
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