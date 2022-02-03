"Це не війська, які увійдуть в Україну": США назвали задачі військових, яких перекидають до Європи

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу 2 лютого.



За її словами, мета США полягає в тому, щоб бути готовими до будь-яких непередбачених обставин і заспокоїти союзників в Європі. Псакі наголосила, що військових перекидають до Східної Європи не для того, щоб брати участь у військових діях в Україні.



"Це не війська, які увійдуть в Україну. Вони не воюють в Україні", - підкреслила Псакі.



Представниця Білого дому зазначила, що таким чином США дотримуються своїх зобов’язань за статтею 5 щодо підтримки та заспокоєння партнерів у регіоні. Так, тисяча військовослужбовців з 2-го кавалерійського полку армії США, який базується в Німеччині, передислокується до Румунії найближчими днями. Ще 1 700 військовослужбовців США з Форт-Бреггу відправляться до Польщі, а також близько 300 військових переведуть до Німеччини.



Вона додала, що ряд союзників, зокрема Велика Британія, Франція, Іспанія, Данія і Нідерланди також нещодавно оголосили про пересування військ для зміцнення східного флангу НАТО.



За словами Псакі, Вашингтон може переглянути щодо присутності американських військових у регіоні, якщо Москва зробить кроки для деескалації.



"Очевидно, якщо Росія прийме рішення про деескалацію - здійснить кроки для деескалації, то це, безумовно, вплине на потреби сил в інших частинах регіону", - заявила речниця Білого дому.



Нагадаємо, 2 лютого президент США Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі через зростання загрози з боку Росії.



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