Байден схвалив відправку американських військ до Європи на тлі загрози зі сторони РФ, - CNN
Президент США Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі через зростання загрози з боку Росії. Очікується, що війська будуть розгорнуті "найближчими днями"
Про це повідомляє CNN з посиланням на слова американських чиновників.
За словами чиновників, розгортання військ - це демонстрація підтримки союзників по НАТО, які відчувають загрозу у зв'язку з військовими діями Росії поблизу України.
Очікується, що Пентагон оголосить про розгортання тисяч додаткових американських військ на передових позиціях в Європі сьогодні ввечері, 2 лютого.
За словами джерел, планується перемістити приблизно 2 тис. американських військових до Польщі та ще кілька тисяч у південно-східні країни НАТО, включаючи Румунію.
Також 8 500 військовослужбовців у США було приведено у стан підвищеної готовності на випадок, якщо американські сили швидко знадобляться.
Зазначається, що США та НАТО мають десятки тисяч інших військових, які вже знаходяться в Європі, і можуть залучити їх для додаткових розгортань у країнах східноєвропейських союзників.
Війська діятимуть на двосторонній основі з приймаючими країнами, оскільки НАТО ще не задіяло багатонаціональні сили реагування.
- Нагадаємо, раніше президент США заявив, що прийняв рішення відносно передислокації додаткового американського збройного контингенту до країн НАТО у Східній Європі.
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