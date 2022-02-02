Байден схвалив відправку американських військ до Європи на тлі загрози зі сторони РФ, - CNN

Про це повідомляє CNN з посиланням на слова американських чиновників.



За словами чиновників, розгортання військ - це демонстрація підтримки союзників по НАТО, які відчувають загрозу у зв'язку з військовими діями Росії поблизу України.



Очікується, що Пентагон оголосить про розгортання тисяч додаткових американських військ на передових позиціях в Європі сьогодні ввечері, 2 лютого.



За словами джерел, планується перемістити приблизно 2 тис. американських військових до Польщі та ще кілька тисяч у південно-східні країни НАТО, включаючи Румунію.



Також 8 500 військовослужбовців у США було приведено у стан підвищеної готовності на випадок, якщо американські сили швидко знадобляться.



Зазначається, що США та НАТО мають десятки тисяч інших військових, які вже знаходяться в Європі, і можуть залучити їх для додаткових розгортань у країнах східноєвропейських союзників.



Війська діятимуть на двосторонній основі з приймаючими країнами, оскільки НАТО ще не задіяло багатонаціональні сили реагування.



Нагадаємо, раніше президент США заявив, що прийняв рішення відносно передислокації додаткового американського збройного контингенту до країн НАТО у Східній Європі.