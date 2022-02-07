У НАТО припускають ще більше посилення східного флангу, якщо війська РФ залишаться у Білорусі
НАТО може збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі, якщо Росія залишить свої війська в Білорусі після запланованих військових навчань
Про це заявив голова військового комітету НАТО Роб Бауер, повідомляє Reuters.
За його словами, можливі подальші розгортання з боку союзників по НАТО. Від розвитку подій будуть залежати майбутні дії Альянсу.
"Звісно, це дуже залежить від того, чи залишаться російські війська в Білорусі", - додав Бауер.
Бауер зазначив, що Росія може зібрати достатньо сил для повномасштабного вторгнення.
"Якщо ви подивитеся на нарощування збройних сил, Росія може фактично мати достатні сили для серйозного вторгнення... до кінця цього місяця. Чи роблять вони це, чи мають вони справжні наміри чи ні, ми не знаємо", - заявив він.
Останні розгортання на кордоні з Білоруссю включали польові госпіталі та інші допоміжні підрозділи, необхідні в разі військового нападу.
"Якщо ви дійсно думаєте про вторгнення, вам насправді потрібно більше, ніж бойові сили. І це те, що ми також бачимо, що все більше і більше збираються вздовж кордонів (Росії, - ред.) з Україною та Білорусі з Україною. Це саме по собі дуже тривожно", - сказав голова військового комітету НАТО.
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