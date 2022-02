Макрон і Путін уклали угоду про деескалацію навколо України, - The Financial Times

Про це пише The Financial Times.



Посилаючись на офіційних осіб Франції, видання пише, що РФ "не здійснюватиме нових військових ініціатив". Російська влада чекає на схвалення цього рішення від США.



Крім того, Росія погодилася на участь у перемовинах стосовно розгортання своєї армії.



Також Володимир Путін зобов'язався вивести з Білорусі до 30 тис. військових РФ, яких відправили туди в межах спільних російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість-2022".



За інформацією The Financial Times, ці теми порушуватимуть на подальших переговорах, під час яких Франція та Росія планують укласти угоду про "структурований діалог з питань колективної безпеки".

Нагадаємо, після переговорів з Володимиром Путіним Еммануель Макрон заявив, що РФ і Франція повинні разом побудувати гарантії безпеки.

