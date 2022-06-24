Австрія прихистила понад 70 тис. українських біженців

Такі дані під час інтерв'ю повідомив президент асоціації муніципалітетів Австрії Альфред Рідль.

"З 24 лютого 2093 австрійські муніципалітети надають допомогу біженцям з України, а також організовують гуманітарну допомогу Україні. З початку війни ми вже прийняли та забезпечили понад 70 тисяч людей з України. Також організували та доправили в зони бойових дій численні вантажівки з припасами та рятувальний спецтранспорт", - сказав він.

За його словами, окрім розміщення біженців та відправлення гуманітарної допомоги, Австрія надала Україні пожежні машини. Також країна допомагатиме відбудовувати Україну після перемоги. В межах співпраці щодо відбудови президент асоціації відвідав Україну.

"Я побував у Києві, Львові та Закарпатської області. Це був обмін думками з представниками української влади безпосередньо на місцях стосовно питань гуманітарної підтримки та допомоги у відбудові. Особливо болісним для мене був візит до Бучі та розмова з міським головою Анатолієм Федоруком. Я бачив масштаби руйнувань і розмовляв з мером про страждання, занепокоєння та страхи населення, що спонукало мене продовжувати просувати підтримку відбудови України австрійськими муніципалітетами. Це також змусило мене усвідомити, наскільки поганою має бути ситуація на сході, де зараз точаться бої", - сказав Рідль.

2 червня рятувальні служби Відня надали ДСНС України допомогу у вигляді пожежно-рятувальної техніки.

23 червня Україна та Австрія підписали меморандум про взаємодію в розслідуванні воєнних злочинів Російської Федерації.

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