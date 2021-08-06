Австрія засудила росіянина, що вбив чеченця Умарова - свідка у справі теракту під "Еспресо"
За вбивство 43-річного уродженця Чечні Маміхана Умарова, який вів відеоблог з критикою Рамзана Кадирова, суд в Австрії дав довічне громадянину Росії
Про це розповідає "Радіо Свобода".
Речник суду в Корнеубурзі заявив 6 серпня, що присяжні ухвалили одноголосний вердикт у цій справі. Відповідачем був 48-річний етнічний чеченець, якого не назвали з міркувань конфіденційності, заявив речник суду Вольфґанґ Шустер-Крамер. За словами представника суду, підсудний не визнав себе винним та пообіцяв оскаржити вирок.
Члени чеченської спільноти в еміграції в Австрії припустили, що жертва вбивства в липні 2020 року могла стати об’єктом нападу за критику лідера російського регіону Чечня Рамзана Кадирова. Але суду не були надані конкретні докази того, що вбивство було політично мотивованим, сказав Шустер-Крамер.
Австрійська поліція не називає імені жертви, проте джерела з чеченської діаспори повідомили "Радіо Свобода", що убитим є Маміхан Умаров, який вів відеоблог із критикою Кадирова та співпрацював з австрійською розвідкою.
Умаров був головним свідком у справі про напад на Аміну Окуєву і її чоловіка Адама Осмаєва (30 жовтня 2017 року невідомі розстріляли їхнє авто під Києвом - Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення) .
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Також він був свідком у справі щодо теракту в Києві під телеканалом "Еспресо" (25 жовтня 2017, на тоді ще народного депутата Ігоря Мосійчука вчинили замах: його було поранено, загинув охоронець нардепа та випадковий перехожий).
- Маміхана Умарова застрелили на початку липня 2020 року.
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