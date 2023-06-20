Автори хіта "Доброго вечора ми з України" збирають кошти на ЗСУ в Канаді та США
Український електронний гурт PROBASS & HARDI виїхав у гастрольний тур до США і Канади. Кошти від проданих квитків підуть на закупівлю дронів та іншу допомогу Україні
Тур по Канаді розпочався 9 червня з виступу у Торонто і завершився 25 червня у Монреалі.
Мета туру - зібрати значну суму для ЗСУ на закупівлю дронів. Під час концерту гурт розігрує ексклюзивні лоти, виручені кошти з яких буде передано у фонд SECOND FRONT UKRAINE FOUNDATION на підтримку проекту "IRON BIRDS FOR UKRAINE".
В США концерти пройдуть у Нью-Йорку (30 червня) Філадельфії (2 липня), Вашингтоні (3 липня), Чікаго (8 липня), Детройті (9 липня).
100% коштів від продажу квитків підуть на збір коштів для України через United Help Ukraine, американську неприбуткову організацію, створену у 2014 році, яка зосереджена на наданні критично важливої допомоги тим, хто її найбільше потребує.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.78
Купівля 36.78Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 41
- Актуальне
- Важливе