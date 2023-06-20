Тур по Канаді розпочався 9 червня з виступу у Торонто і завершився 25 червня у Монреалі.

Мета туру - зібрати значну суму для ЗСУ на закупівлю дронів. Під час концерту гурт розігрує ексклюзивні лоти, виручені кошти з яких буде передано у фонд SECOND FRONT UKRAINE FOUNDATION на підтримку проекту "IRON BIRDS FOR UKRAINE".

В США концерти пройдуть у Нью-Йорку (30 червня) Філадельфії (2 липня), Вашингтоні (3 липня), Чікаго (8 липня), Детройті (9 липня).

100% коштів від продажу квитків підуть на збір коштів для України через United Help Ukraine, американську неприбуткову організацію, створену у 2014 році, яка зосереджена на наданні критично важливої допомоги тим, хто її найбільше потребує.