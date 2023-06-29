Авторитет Путіна в армії РФ наближається до нуля, - експерт із питань національної безпеки Варченко
Експерт із питань національної безпеки Іван Варченко вважає, що Путін втратив свій авторитет серед російських військових
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Авторитет Путіна в армії РФ скоріш за все наближається до нуля. Чинники, які рухають індивідуальну й колективну психіку російського солдата зумовлюють те, що рейтинг Путіна стрімко падає", - підкреслив Варченко.
За словами експерта, рейтинг Путіна тримається завдяки традиційній російській пропаганді.
"Рейтинг полководця, який не шанує свого солдата, що багаторазово було доведено, який не здатен брати на себе відповідальність, який тікає від відповідальності у разі небезпеки для себе, який є боягузом, - рейтинг такого полководця не може триматися. Зараз рейтинг Путіна тримається завдяки російській традиційній пропаганді. Тобто Путін вже не має авторитета в армії РФ", - додав Варченко.
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