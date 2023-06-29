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Втрата літака Іл-22M підірве здатність командирів РФ координувати військових у періоди інтенсивних операцій, - розвідка Британії

29 червня, 2023 четвер
09:52
Війна з Росією Іл-22M

Втрата літака Іл-22M під час нещодавнього провального заколоту Євгена Пригожина може призвести до довгострокових негативних наслідків для російських військових під час операцій

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці Британії зазначають, що 24 червня 2023 року вагнерівці збили російські військові гелікоптери та літак Іл-22М. 

"Іл-22М - складова відносно невеликого повітряного флоту чисельністю до 12 літаків, які активно використовували як для командування, та і для радіорелейних завдань. Ці спецлітаки досі відігравали ключову роль у керівництві російськими силами у війні проти України. Як особливо цінні, вони діяли з безпечної зони російського повітряного простору, далеко поза зоною досяжності українських систем ППО", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, втрата цього літака негативно відобразиться на подальших діях сил РФ в повітрі й на суші. 

"У короткостроковій перспективі психологічний шок від втрати у такий спосіб такої кількості апаратів майже точно вдарить по моральному духу "ВКС". У довгостроковій перспективі, є ймовірність, що для безпечного управління тим флотом, що залишається, обсяг завдань доведеться скоротити, порівняно з поточним. А це ймовірно вплине на спроможність Росії координувати свої сили, особливо під час операцій високої інтенсивності", - додали в розвідці.

Заколот Пригожина в Росії

Протягом кількох місяців між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу  видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів: "За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом". 

Згодом Пригожин і всі його бійці залишили штаб Південного військового округу Росії. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

26 червня президент РФ Володимир Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

Натомість Євген Пригожин заявив, що головною метою заколоту було "не допустити знищення ПВК Вагнера, а не усунення влади в країні" і назвав його "маршем справедливості". Він також стверджує, що наступ на Москву зупинився, оскільки найманці "не хотіли проливати багато крові".

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин.

А в міноборони РФ стверджували, що вагнерівці передадуть важку техніку регулярній армії Росії.

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.

Росія
російська армія
Велика Британiя
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
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