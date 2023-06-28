Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Очевидно, що бунт Пригожина – це спроба перехоплення влади Путіна, тобто захоплення її іншою силою. Це була спроба ФСБ зняти Путіна. Чи вдалася вона, побачимо найближчим часом. Ми повинні зрозуміти, чи призведе путч Пригожина до якихось змін у російській зовнішній політиці, і якщо призведе, то до яких. Тоді зрозуміємо, заради чого люди, які намагалися зняти Путіна, влаштували цей переворот. Є два питання на порядку денному – це війна в Україні та підготовка ядерного удару по Східній Європі. Потрібно уважно стежити, чи будуть зміни у цих двох аспектах у російській зовнішній політиці", - пояснив Фельштинський.

За словами політолога, факт, що Путін втік з Москви, тільки-но стало відомо, що Пригожин рухається на столицю РФ, свідчить: очільник Кремля зрозумів, що здійснюється переворот і за Пригожиним стоять якісь сили.

"Єдиною такою силою могла бути ФСБ. Колишній в'язень Пригожин наблизився до Путіна. Така фантастична історія могла статися лише в одному випадку: якщо Пригожин був давно завербований і став агентом ФСБ. Усі проєкти Пригожина було узгоджено з цією службою, тобто це й були проєкти ФСБ. Саме так і потрібно дивитися на ватажка ПВК Вагнера - як на агента ФСБ, який виконував ті чи інші завдання. Останнім завданням Пригожина у Росії була спроба перевороту в рамках спроби повалення влади Путіна. А може, його вже й усунули, просто ми цього не знаємо", - припустив Фельштинський.

Заколот Пригожина в Росії

Протягом кількох місяців між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів: "За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом".

Згодом Пригожин і всі його бійці залишили штаб Південного військового округу Росії. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.