"Аякс" без проблем переміг "Бешикташ" у ЛЧ
У 2-му турі Ліги чемпіонів нідерландський "Аякс" переміг турецький "Бешикташ"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Аякса" з рахунком 2:0. "Бешикташ" пропустив голи від Стівена Бергхюйс та Себастьєн Алле, який забив вже 5-й гол у цьогорічній Лізі чемпіонів, і це лише за два матчі.
У минулому турі "Аякс" розгромив "Спортінг" (5:1), а "Бешикташ" програв дортмундській "Борусії" (1:2).Ліга чемпіонів
2-й тур
28 вересня
"Аякс" (Нідерланди) - "Бешикташ" (Туреччина) 2:0
Голи: Бергхюйс, 17, Алле, 43
- 28 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию проти міланського "Інтера".
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