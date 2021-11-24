"Аякс" переміг "Бешикташ" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Аякс" пропустив першим. Півзахисник "Бешикташа" Рашид Геззаль реалізував пенальті на 22-й хвилині. Нідерландці протягом матчу володіли ситуацією на полі та відповіли дублем Себастьяна Алле, в якого 9 голів і 2 асисти за 5 матчів у цій ЛЧ.



"Аякс" є лідером групи С з 15 очками і вже вийшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Друге-третє місце сьогодні о 22:00 розіграють "Борусія" Дортмунд і "Спортінг" з Лісабона.



"Бешикташ" з 0 балами останній.



Ліга чемпіонів



5-й тур



24 листопада



"Бешикташ" (Туреччина) - "Аякс" (Нідерланди) 1:2



Голи: Геззаль, 22 (пен.) - Алле, 54, 69

24 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв міланському "Інтеру".

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