Азербайджан віддав Вірменії 10 військовополонених
Азербайджан за посередництва ЄС передав Вірменії 10 військових, взятих у полон під час сутичок 16 листопада
Про це повідомляє Радіо Азатутюн.
Це стало можливим за підсумками зустрічі президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна з ініціативи президента Євроради Шарля Мішеля, та двосторонньої зустрічі Алієва і Мішеля.
Інформацію підтвердили у Вірменії, там опублікували імена звільнених військових.
Рейс із полоненими супроводжував спецпредставник ЄС у справах Південного Кавказу та кризи у Грузії Тойво Клаар.
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15-16 листопада загострилася ситуація на спірній території між Вірменією і Азербайджаном - з'явилися повідомлення про нових загиблих.
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