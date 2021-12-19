Азербайджан віддав Вірменії 10 військовополонених

Про це повідомляє Радіо Азатутюн.



Це стало можливим за підсумками зустрічі президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна з ініціативи президента Євроради Шарля Мішеля, та двосторонньої зустрічі Алієва і Мішеля.



Інформацію підтвердили у Вірменії, там опублікували імена звільнених військових.

Рейс із полоненими супроводжував спецпредставник ЄС у справах Південного Кавказу та кризи у Грузії Тойво Клаар.

15-16 листопада загострилася ситуація на спірній території між Вірменією і Азербайджаном - з'явилися повідомлення про нових загиблих.



