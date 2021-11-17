Бої на кордоні Азербайджану та Вірменії: країни розповіли про нові втрати
15-16 листопада загострилася ситуація на спірній території між Вірменією і Азербайджаном - з'явилися повідомлення про нових загиблих
За даними міністерств оборони обох країн, під час боїв на кордоні загинуло семеро азербайджанських військових та один вірменський.
Міноборони Вірменії заявило, що 13 вірменських військових потрапили у полон, ще з 24 втратили зв'язок.
16 листопада міністерство оборони Вірменії повідомило про прикордонну атаку з боку Азербайджану. Вірмени звинуватили Азербайджан у провокації.
Міноборони Вірменії стверджує, що Азербайджан використовував артилерію, бронетехніку та вогнепальну зброю різного калібру.
Натомість міністерство оборони Азербайджану заявило, що вірмени першими почали обстріл, а азеобайджанські військові вжили "адекватних заходів у відповідь".
Станом на ранок 17 листопада ситуація стабілізувалася та залишається відносно спокійною. Сторони намагаються домовитися про повернення полонених за посередництва Москви.
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