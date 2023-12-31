Азербайджан вкладе півмільярда доларів у власне військове виробництво
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про намір забезпечити інвестування понад 500 млн доларів США у вітчизняне виробництво військової техніки, зброї та боєприпасів
Про йдеться у тексті його новорічного привітання.
"Маю також зазначити, що наступного року значно зросте місцеве виробництво військового призначення. Наступного року як державний, так і приватний сектор вкладуть у виробництво продукції військового призначення щонайменше один мільярд манатів. Таким чином, ми не тільки забезпечимо себе основними засобами, а Азербайджан стане дуже серйозною країною у світовому масштабі, обсяг і кількість нашої продукції військового призначення значно зростуть", - наголосив Алієв.
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1 млрд азербайджанських манатів дорівнює не менше ніж 580 американських доларів.
- Нагадаємо, у вересні 2023 року Азербайджан силовим чином відновив контроль над Нагірним Карабахом.
- У питанні озброєнь країна тісно співробітничає з Туреччиною та Ізраїлем.
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