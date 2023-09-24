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Україна своєю героїчною боротьбою вже давно звільнила весь пострадянський простір: Піонтковський про події та настрої у країнах Кавказу та Середньої Азії

24 вересня, 2023 неділя
16:33
Світ Андрій Піонтковський

Знаковий американський політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що Україна показала нездатність Путіна здійснювати колоніальну політику

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Путін здав Вірменію не сьогодні, він здав її два роки тому. То була комбінація з двох причин. Перша – він не може, бо Туреччина чітко показала, що вона виступить на боці Азербайджану. А путінські війська протистоятимуть туркам у трьох регіонах, вони готові стріляти одне в одного: це Нагірний Карабах, Лівія, Сирія. І всюди тактичну оперативну перевагу має Туреччина, яка на порядок сильніша, і Путін це розуміє. А друге - окрім геополітичних аргументів, він ще має особисту ненависть до Пашиняна", - сказав політолог.

Андрій Піонтковський нагадав: коли Пашинян прийшов до влади, то провадив досить проросійську політику. На всіх голосуваннях Генеральної Асамблеї голосував проти резолюцій, які засуджували Росію, нічого проукраїнського в його позиції не було.

"Але для Путіна був нестерпний прецедент - людина прийшла до влади з вулиці, з вуличних протестів. І це для нього був абсолютно неприйнятний прецедент. Ви подивіться на позицію російських медіа, всіх пропагандистів і під час карабаської війни 2022 року, і сьогодні, - покарати Пашиняна. Це одна з причин поведінки. А ще – Росії бракує сил. Позиція послаблена на всьому пострадянському просторі", - підкреслив Піонтковський.

За його словами, також цілком по-іншому поводиться тепер Казахстан.

"Ви бачили, до речі, цього тижня був захід – зустріч з п’ятьма середньоазійськими республіками. Навіть на якійсь зустрічі такий уже вірний Рахмон (президент Республіки Таджикистан, - ред.) кинув Путіну в обличчя: чого це ви з нами поводитеся, наче із союзними республіками, ми давно не ваші союзні республіки. Україна своєю героїчною боротьбою вже давно звільнила весь пострадянський простір та показала, що Путін не має ресурсів і нездатний здійснювати колоніальну політику", - резюмував публіцист.

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