У Кремлі хочуть "розібратися", чому Вірменія проводить військові навчання з США

Про це пише пропагандистське видання ТАСС.

Він заявив, що Москва "намагатиметься це осмислити й зрозуміти" у "партнерському діалозі з вірменською стороною".

"На тлі того, як Вірменія не виявила бажання проводити навчання з ОДКБ і тепер заявляє про бажання проводити навчання з американцями - напевно для нас це рішення, які вимагають дуже і дуже глибокого аналізу, щоб розібратися, чому саме Вірменія приймає такі рішення та які цілі переслідуються", - каже Пєсков.

Спільні навчання Вірменії та США відбудуться на вірменській території з 11 по 20 вересня.

Попри таке рішення країни, Пєсков заявив, що Москва та Єреван залишаються "близькими союзниками".

"Ми були, залишаємось і, я впевнений, будемо дуже близькими союзниками та партнерами з Вірменією. У нас можуть бути певні проблеми, які потрібно вирішувати, але вирішувати їх потрібно в рамках діалогу, тому що логіка розвитку та національні інтереси двох країн диктують необхідність поглиблення нашого союзництва та партнерства", - вважає він.

Пєсков також заявляє, що з боку Вірменії не надходило сигналів про бажання вийти з ОДКБ.

"Ми бачили багато міркувань на цю тему, у тому числі й, скажімо так, прозахідно налаштовані аналітики, які є у Вірменії, неодноразово про це міркували. Але жодних офіційних сигналів із цього приводу не отримували", - сказав Пєсков.

У відповідь на питання, чи готова РФ захистити Вірменію, якщо територія цієї країни зазнає нападу, Пєсков підкреслив, що Росія має обов'язки у рамках ОДКБ.

"Якщо йдеться про територію Вірменії, ви знаєте, у нас є зобов'язання щодо ОДКБ. Також ви знаєте, що після того, як Вірменія визнала територіальну цілісність Азербайджану в межах 1991 року, там трохи змінилися обставини, тому це теж треба враховувати. Це було рішення Єревана", - пояснив він.

Зміни у відносинах між Вірменією та РФ

Вірменський прем'єр Нікол Пашинян в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, що вийшло 3 вересня 2023 року заявив, що його країні не слід було в безпекових питаннях покладатися виключно на РФ. Зокрема, він вважає РФ неспроможною захистити інтереси Вірменії у Нагірному Карабаху.

Своєю чергою дружина Пашиняна Анна Акопян прибула до Києва й передала гуманітарну допомогу, де участь у Саміті перших леді та джентельменів у Києві, який організовувала дружина президента України Олена Зеленська. Цей візит став першим дипломатичним жестом Вірменії на підтримку України з початку повномасштабного російського вторгнення. Поїздка Акопян викликала осуд у Росії.

Також керівництву РФ не сподобався намір Вірменії ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, за яким притягуються до відповідальності воєнні злочинці.

6 вересня вірменське Міноборони поінформувало, що на полігоні "Зар" у Вірменії з 11 до 20 вересня пройдуть спільні вірмено-американські військові навчання: вони передбачають відпрацювання стабілізаційних дій між конфліктуючими сторонами під час миротворчих місій.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров також відреагував на навчання США у Вірменії та заявив, що "нічого доброго в тому нема".