Дружина прем'єра Вірменії Анна Акопян взяла участь Саміті перших леді та джентельменів
Дружина прем'єра Вірменії Анна Акопян взяла участь у Саміті перших леді та джентельменів у Києві, який організовує дружина президента України Олена Зеленська
Про це Акопян написала на своїй сторінці у facebook.
"День розпочався з відвідин виставки "Діти-мученики", де ми вшанували дітей, які загинули на цій війні", - розповіла Анна Акопян.
Анна Акопян повідомила, що у рамках саміту поспілкувалася з першими леді України, Чехії, Естонії, Сербії та Литви, а також із представниками Данії, Словенії та Словаччини. На саміті дружина вірменського прем'єра торкнулася теми миру.
"Я також озвучила питання про порушення прав 30 тисяч вірменських дітей, які в нелюдських умовах проживають в результаті блокади Лачинського коридору", – написала вона.
- Раніше повідомлялося, що дружина вірменського прем'єра вирушила до Києва для участі у саміті. Як пишуть ЗМІ, вона привезла із собою й гуманітарну допомогу.
- Третій Саміт перших леді і джентльменів відбудеться у Києві 6 вересня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.26 Купівля 37.26Продаж 37.98
- EUR Купівля 40.21Продаж 41.15
- Актуальне
- Важливе