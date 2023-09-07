Дружина прем'єра Вірменії Анна Акопян взяла участь Саміті перших леді та джентельменів

Про це Акопян написала на своїй сторінці у facebook.

"День розпочався з відвідин виставки "Діти-мученики", де ми вшанували дітей, які загинули на цій війні", - розповіла Анна Акопян.

Анна Акопян повідомила, що у рамках саміту поспілкувалася з першими леді України, Чехії, Естонії, Сербії та Литви, а також із представниками Данії, Словенії та Словаччини. На саміті дружина вірменського прем'єра торкнулася теми миру.

"Я також озвучила питання про порушення прав 30 тисяч вірменських дітей, які в нелюдських умовах проживають в результаті блокади Лачинського коридору", – написала вона.