Вірменія вперше від початку війни з РФ передала Україні гуманітарну допомогу
Вірменія вперше з початку російсько-української війни надіслала Україні гуманітарну допомогу - про неї офіційно оголосить завтра у Києві дружина прем'єра Пашиняна
Про це повідомляють джерела "Радіо Свободи".
Про який розмір і про яку допомогу йдеться та яка організація її направила в Україну, поки офіційно не повідомляється.
Видання зазначає, що про допомогу офіційно оголосить дружина прем'єр-міністра Вірменії Ніколо Пашиняна.
Завтра в Києві стартує "Третій саміт перших леді та джентльменів", в якому, за даними джерел "Радіо Свободи", також візьме участь дружина Пашиняна, яка особисто доставить допомогу.
Імена деяких перших леді та джентльменів-учасниць уже опубліковані на офіційних сторінках саміту в соцмережах, але імені дружини прем'єр-міністра Вірменії в їхньому списку поки немає.
Міністерство закордонних справ та уряд поки офіційно не прокоментували цю інформацію.
- Нагадаємо, третій Саміт перших леді і джентльменів відбудеться у Києві 6 вересня.
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