Вірменія вперше від початку війни з РФ передала Україні гуманітарну допомогу

Про це повідомляють джерела "Радіо Свободи".

Про який розмір і про яку допомогу йдеться та яка організація її направила в Україну, поки офіційно не повідомляється.

Видання зазначає, що про допомогу офіційно оголосить дружина прем'єр-міністра Вірменії Ніколо Пашиняна.

Завтра в Києві стартує "Третій саміт перших леді та джентльменів", в якому, за даними джерел "Радіо Свободи", також візьме участь дружина Пашиняна, яка особисто доставить допомогу.

Імена деяких перших леді та джентльменів-учасниць уже опубліковані на офіційних сторінках саміту в соцмережах, але імені дружини прем'єр-міністра Вірменії в їхньому списку поки немає.

Міністерство закордонних справ та уряд поки офіційно не прокоментували цю інформацію.