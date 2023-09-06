Вірменія оголосила про спільні військові навчання зі США

Про це інформує Міністерство обороні Вірменії.

Зазначається, що навчання "Партнер Орел-2023" проходитимуть на базі вірменського навчального центру "Зар" у рамках підготовки до участі в міжнародних миротворчих місіях.

"Метою навчань є підвищення рівня оперативної сумісності підрозділів, які беруть участь у міжнародних миротворчих місіях у рамках миротворчих операцій, обмін передовим досвідом управління та тактичного зв’язку, а також підвищення готовності вірменського підрозділу до планової оцінки "Концепції оперативного потенціалу" програми НАТО", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що підрозділи, які готуються до міжнародних миротворчих операцій, регулярно беруть участь у подібних спільних навчаннях в країнах-партнерах.