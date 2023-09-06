Вірменія оголосила про спільні військові навчання зі США
У Вірменії з 11 до 20 вересня пройдуть спільні вірмено-американські військові навчання: вони передбачають відпрацювання стабілізаційних дій між конфліктуючими сторонами під час миротворчих місій
Про це інформує Міністерство обороні Вірменії.
Зазначається, що навчання "Партнер Орел-2023" проходитимуть на базі вірменського навчального центру "Зар" у рамках підготовки до участі в міжнародних миротворчих місіях.
"Метою навчань є підвищення рівня оперативної сумісності підрозділів, які беруть участь у міжнародних миротворчих місіях у рамках миротворчих операцій, обмін передовим досвідом управління та тактичного зв’язку, а також підвищення готовності вірменського підрозділу до планової оцінки "Концепції оперативного потенціалу" програми НАТО", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що підрозділи, які готуються до міжнародних миротворчих операцій, регулярно беруть участь у подібних спільних навчаннях в країнах-партнерах.
- 21 серпня південнокорейські та американські війська розпочали 11-денні літні навчання Ulchi Freedom Guardian для зміцнення своєї здатності впоратися з ядерною та ракетною загрозою від Північної Кореї. Хакери КНДР намагалися розвідати інформацію про військові навчання США і Південної Кореї.
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