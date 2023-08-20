Про це інформує Reuters з посиланням на південнокорейську поліцію.

У понеділок південнокорейські та американські війська розпочнуть 11-денні літні навчання Ulchi Freedom Guardian для зміцнення своєї здатності впоратися з ядерною та ракетною загрозою від Північної Кореї.

Водночас КНДР протестує проти таких навчань, називаючи їх планом США та партнера на Півдні для нападу на країну.

Поліцейське агентство провінції Кьонгі Намбу повідомило, що хакери, пов’язані з групою Кімсукі (Kimsuky), отримали доступ до системи через електронну пошту підрядників, які працюють у Південній Кореї та США. Це стосується Об’єднаного центру імітації військових навчань.

"Було підтверджено, що інформація, пов'язана з військовими, не була вкрадена", - йдеться в заяві поліції в неділю.

Північна Корея завжди відкидала будь-яку участь у кібератаках. Дослідники кажуть, що хакери Кімсукі довго застосовували "фішингові" електронні листи, які шахрайським чином спонукають цілі викрити свої паролі або натиснути на вкладення чи посилання, які інсталюють шкідливе програмне забезпечення.

Південнокорейська поліція й американські військові провели спільне розслідування і встановили, що IP-адреса, яку використали для спроби злому, збігається з адресою, яку виявили під час злому оператора ядерного реактора Південної Кореї у 2014 році.