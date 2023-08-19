Про це повідомило видання Kyodo.

Використовуючи переваги нещодавнього зближення між Японією і Південною Кореєю, лідери оголосили про "нову главу" в їхніх тристоронніх відносинах під час президентської резиденції в Кемп-Девіді під Вашингтоном.

Стало відомо, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президент США Джо Байден і президент Південної Кореї Юн Сок Йол домовилися про низку ініціатив, спрямованих на те, щоб зробити їхню основу для співпраці більш міцною і здатною краще реагувати на події, що впливають на їхні колективні інтереси та безпеку.

У спільній заяві, яка отримала назву "Дух Кемп-Девіду", також згадується "небезпечна й агресивна поведінка" Китаю в регіональних водах, хоча раніше офіційні особи, які брали участь у процесі її підготовки, заявляли, що Південна Корея висловила застереження щодо прямої критики Пекіна.

За словами японських чиновників, це перший раз, коли три країни назвали Китай на ім'я в спільній заяві лідерів.

"Ми рішуче виступаємо проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво у водах Індо-Тихоокеанського регіону", - йдеться в документі, зазначаючи, що три країни особливо проти мілітаризації відновлених об'єктів у Південнокитайському морі, ризикованого використання суден берегової охорони й морської міліції та примусових заходів.

Зокрема відомо, що ініціативи також передбачають проведення тристороннього саміту щонайменше раз на рік, а також інших зустрічей високопосадовців, регулярне проведення спільних оборонних навчань у різних сферах, запуск механізму раннього попередження про перебої у постачанні ключових промислових товарів, а також тісну співпрацю над новими технологіями, такими як штучний інтелект.

Ці кроки покликані закріпити прогрес, досягнутий Сполученими Штатами та двома їхніми ключовими азійськими союзниками за останні місяці, і вбудувати їхні рамки в архітектуру Індо-Тихоокеанського регіону, заявили посадовці.