Японія, США, Південна Корея домовилися швидко консультуватися у випадку "загроз" на тлі агресивніших дій Китаю і КНДР
Лідери Японії, США і Південної Кореї домовилися в п'ятницю про зобов'язання швидко консультуватися один з одним для координації своїх відповідей на "провокації" і "загрози" на тлі агресивніших дій Китаю і ескалації войовничості Північної Кореї
Про це повідомило видання Kyodo.
Використовуючи переваги нещодавнього зближення між Японією і Південною Кореєю, лідери оголосили про "нову главу" в їхніх тристоронніх відносинах під час президентської резиденції в Кемп-Девіді під Вашингтоном.
Стало відомо, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президент США Джо Байден і президент Південної Кореї Юн Сок Йол домовилися про низку ініціатив, спрямованих на те, щоб зробити їхню основу для співпраці більш міцною і здатною краще реагувати на події, що впливають на їхні колективні інтереси та безпеку.
У спільній заяві, яка отримала назву "Дух Кемп-Девіду", також згадується "небезпечна й агресивна поведінка" Китаю в регіональних водах, хоча раніше офіційні особи, які брали участь у процесі її підготовки, заявляли, що Південна Корея висловила застереження щодо прямої критики Пекіна.
За словами японських чиновників, це перший раз, коли три країни назвали Китай на ім'я в спільній заяві лідерів.
"Ми рішуче виступаємо проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво у водах Індо-Тихоокеанського регіону", - йдеться в документі, зазначаючи, що три країни особливо проти мілітаризації відновлених об'єктів у Південнокитайському морі, ризикованого використання суден берегової охорони й морської міліції та примусових заходів.
Зокрема відомо, що ініціативи також передбачають проведення тристороннього саміту щонайменше раз на рік, а також інших зустрічей високопосадовців, регулярне проведення спільних оборонних навчань у різних сферах, запуск механізму раннього попередження про перебої у постачанні ключових промислових товарів, а також тісну співпрацю над новими технологіями, такими як штучний інтелект.
Ці кроки покликані закріпити прогрес, досягнутий Сполученими Штатами та двома їхніми ключовими азійськими союзниками за останні місяці, і вбудувати їхні рамки в архітектуру Індо-Тихоокеанського регіону, заявили посадовці.
- Напередодні стало відомо, що Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.
- 19 серпня повідомлялося, що американський президент у своєму виступі після тристороннього саміту з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою та президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем назвав аргументацію російського диктатора Володимира Путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну "сміховинною".
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