"Нічого доброго в тому нема": Лавров відреагував на навчання США у Вірменії

Про це у неділю, 10 вересня 2023 року, заявив очільник МЗС РФ Сергій Лавров. Його слова наводить ТАСС.

"Нічого доброго в тому, що агресивна країна НАТО намагається потрапити на Закавказзя, ми не бачимо. Я не думаю, що це для когось добре, зокрема для Вірменії", - сказав він на пресконференції в Нью-Делі, де завершується саміт G20, на якому Лавров присутній замість Путіна.

"Дії вірменського керівництва у нас викликають жаль", - додав Лавров.

Читайте і дивіться також: Голова Європейської партії Вірменії Тигран Хзмалян: країна завершує свої стосунки з російською імперією. Ексклюзив Еспресо

Крім того, за його словами, домовленість про спільні вірмено-американські навчання "виглядає тим більше дивно, що ось уже два роки Вірменія відмовляється брати участь у навчаннях ОДКБ".

"Я дуже сподіваюся, що всі ті союзницькі зобов'язання, які між нами існують, і ми їх цінуємо, що вони таки вплинуть і візьмуть верх у зовнішній політиці Вірменії", - підсумував міністр закордонних справ Росії.

Як протягом тижня Вірменія стала різко віддалятися від країниа-агресора

Вірменський прем'єр Нікол Пашинян в інтерв'ю італійський газеті La Repubblica, що вийшло 3 вересня 2023 року, заявив, що його країні не слід було в безпекових питаннях покладатися виключно на РФ. Зокрема, він вважає РФ неспроможною захистити інтереси Вірменії у Нагірному Карабаху.

Своєю чергою дружина Пашиняна Анна Акопян прибула до Києва й передала гуманітарну допомогу, де участь у Саміті перших леді та джентельменів у Києві, який організовувала дружина президента України Олена Зеленська. Цей візит став першим дипломатичним жестом Вірменії на підтримку України з початку повномасштабного російського вторгнення. Поїздка Акопян викликала осуд у Росії.

Також керівництву РФ не сподобався намір Вірменії ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, за яким притягуються до відповідальності воєнні злочинці.

6 вересня вірменське Міноборони поінформувало, що на полігоні "Зар" у Вірменії з 11 до 20 вересня пройдуть спільні вірмено-американські військові навчання: вони передбачають відпрацювання стабілізаційних дій між конфліктуючими сторонами під час миротворчих місій.