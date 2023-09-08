Ратифікація Римського статуту, візит дружини прем'єра у Київ: МЗС Росії висловило протест послу Вірменії

Заяву відомство оприлюднило у Telegram.

Зокрема, в МЗС РФ послу заявили про "наявність певних сумнівів у офіційних колах та політичній еліті Вірменії в доцільності союзницьких зв'язків у рамках ОДКБ та на двосторонній основі з Росією, а також у можливості реалізації комплексу тристоронніх домовленостей Москви, Єревана, Баку 2020-2022 рр. про шляхи нормалізації вірменсько-азербайджанських відносин".

"На такому фоні керівництвом Вірменії останніми днями зроблено серію недружніх кроків", - заявили у МЗС РФ.

Серед них у Росії назвали запуск процесу ратифікації Римського статуту МКС, поїздка до Києва дружини прем'єр-міністра Анни Акопян, проведення у Вірменії військових навчань за участю США.

Також послу вручили ноту протесту "через висловлювання голови Національних Зборів Симоняна від 6 вересня на адресу офіційного представника МЗС Росії та російського зовнішньополітичного відомства загалом", там їх назвали "неприйнятними та образливими.

Окремо було доведено занепокоєння затриманням у Вірменії 7 вересня блогера Бадаляна та оглядача радіо "Sputnik Вірменія" Геворкяна.