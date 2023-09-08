Ратифікація Римського статуту, візит дружини прем'єра у Київ: МЗС Росії висловило протест послу Вірменії
Російське міністерство закордонних справ викликало посла Вірменії Вагаршака Арутюняна, щоб висловити протест через "недружні кроки" Єревану
Заяву відомство оприлюднило у Telegram.
Зокрема, в МЗС РФ послу заявили про "наявність певних сумнівів у офіційних колах та політичній еліті Вірменії в доцільності союзницьких зв'язків у рамках ОДКБ та на двосторонній основі з Росією, а також у можливості реалізації комплексу тристоронніх домовленостей Москви, Єревана, Баку 2020-2022 рр. про шляхи нормалізації вірменсько-азербайджанських відносин".
"На такому фоні керівництвом Вірменії останніми днями зроблено серію недружніх кроків", - заявили у МЗС РФ.
Серед них у Росії назвали запуск процесу ратифікації Римського статуту МКС, поїздка до Києва дружини прем'єр-міністра Анни Акопян, проведення у Вірменії військових навчань за участю США.
Також послу вручили ноту протесту "через висловлювання голови Національних Зборів Симоняна від 6 вересня на адресу офіційного представника МЗС Росії та російського зовнішньополітичного відомства загалом", там їх назвали "неприйнятними та образливими.
Окремо було доведено занепокоєння затриманням у Вірменії 7 вересня блогера Бадаляна та оглядача радіо "Sputnik Вірменія" Геворкяна.
- 1 вересня Уряд Вірменії надіслав Римський статут до Національних зборів на ратифікацію.
- У Вірменії затримали блогера Міка Бадаляна та журналіста "Sputnik Вірменія" Ашота Геворкяна.
- 6 вересня Вірменія оголосила про спільні військові навчання зі США.
- 7 вересня дружина прем'єр-міністра Вірменії Анна Акопян привезла до України першу з початку війни допомогу від Єревана.
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