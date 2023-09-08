Вірменська поліція затримала двох проросійських пропагандистів
У Вірменії затримали блогера Міка Бадаляна та журналіста "Sputnik Вірменія" Ашота Геворкяна
Про це повідомив речник Слідчого комітету Вірменії Гор Абраамян, пише "Радіо Свобода".
Проросійських пропагандистів Міка Бадаляна і Ашота Геворкяна підозрюють у незаконному обігу зброї. Журналіст і блогер були затримані 6-7 вересня у Сюнікській області. Загалом у цій справі затримано семеро людей.
Посольство Росії у Вірменії вже відреагувало на ситуацію та заявило, що планує прояснити обставини того, що сталося, і стежить за розвитком ситуації.
Державна російська медіагрупа "Россия Сегодня", до якої належить "Sputnik Вірменія", повідомило, що стежить за затриманням Геворкяна.
"Можливі провокації, націлені на підрив дружби між братніми народами Росії та Вірменії, мають бути негайно зупинені", – йдеться у заяві пропагандистів.
- 7 вересня голова Європейської партії Вірменії Тигран Хзмалян зазначив, що вперше за 200 років Вірменія змінює свій політичний курс - країна завершує свої стосунки з російською імперією.
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