Голова Європейської партії Вірменії: країна завершує свої стосунки з російською імперією

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росія не хоче йти з Південного Кавказу. Це ми хочемо, щоб вона звідси пішла. Вірменія робить стратегічний розворот. Вперше за 200 років країна змінює свій політичний курс і перестає бути російською колонією. Росія скрізь веде війну - в Україні, Чечні, Грузії, Вірменії, Карабаху. Це колоніальні війни російської імперії. В цей час, у ці дні Вірменія закінчує відносини з російською імперією", - підкреслив Хзмалян.

За словами голови Європейської партії Вірменії, Вірменія усі ці роки була заручницею Росії.

"До нашої скроні був приставлений автомат Калашникова. Якоїсь миті російська база навіть почала розширюватися. Війна у 2020 році служила прелюдією російського нападу на Україну. Таким чином, Росія вирішувала стратегічне завдання обходу західних санкцій щодо постачання нафти й газу через азербайджанські трубопроводи. Наразі розпочнуться атаки на вірменську громаду всередині Росії. На нас чекають важкі часи", - наголосив Хзмалян.