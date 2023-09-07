Голова Європейської партії Вірменії: країна завершує свої стосунки з російською імперією
Голова Європейської партії Вірменії Тигран Хзмалян зазначив, що вперше за 200 років Вірменія змінює свій політичний курс
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росія не хоче йти з Південного Кавказу. Це ми хочемо, щоб вона звідси пішла. Вірменія робить стратегічний розворот. Вперше за 200 років країна змінює свій політичний курс і перестає бути російською колонією. Росія скрізь веде війну - в Україні, Чечні, Грузії, Вірменії, Карабаху. Це колоніальні війни російської імперії. В цей час, у ці дні Вірменія закінчує відносини з російською імперією", - підкреслив Хзмалян.
За словами голови Європейської партії Вірменії, Вірменія усі ці роки була заручницею Росії.
"До нашої скроні був приставлений автомат Калашникова. Якоїсь миті російська база навіть почала розширюватися. Війна у 2020 році служила прелюдією російського нападу на Україну. Таким чином, Росія вирішувала стратегічне завдання обходу західних санкцій щодо постачання нафти й газу через азербайджанські трубопроводи. Наразі розпочнуться атаки на вірменську громаду всередині Росії. На нас чекають важкі часи", - наголосив Хзмалян.
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