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Залежність від Росії у питаннях безпеки була стратегічною помилкою Вірменії, - Пашинян

3 вересня, 2023 неділя
22:42
Світ

Вірменії не слід було в безпекових питаннях покладатися виключно на РФ

Таку думку очільник вірменського уряду Нікол Пашинян висловив в інтерв'ю італійський газеті La Repubblica, що вийшло 3 вересня 2023 року.

"По суті, Російська Федерація вже досить давно знаходиться в нашому регіоні, на Південному Кавказі. Але ми бачили ситуації, коли за один день, один місяць або один рік Російська Федерація просто залишала й покидала Південний Кавказ. Наприклад, зараз наші російські партнери багато говорять про те, що західні партнери працюють з Вірменією або підштовхують уряд Вірменії до заходів, спрямованих на витіснення Росії з нашого регіону. Але коли ми розмовляємо з нашими російськими партнерами, ми іноді говоримо, озвучуємо свою думку та свою оцінку, що, навпаки, ми бачимо, що Росія сама йде з регіону через ті кроки, які вона робить чи не робить. Чому це відбувається? Ми не знаємо. Ми можемо мати свої спостереження щодо цього, але я не можу щось стверджувати. Я можу представити гіпотези, але зараз не робитиму цього. І це не є щось нове. Є процеси, які, звичайно, призводять до такої думки, що може повторитися той самий сценарій: якось ми просто прокинемося і побачимо, що Росії тут немає", - сказав він.

Зокрема, як наголосив Пашиняна, всупереч попереднім домовленостям Лачинський коридор, який з'єднує Вірменію з Нагірним Карабахом, не перебуває під контролем російських миротворців.

"Чому? Причин може бути дві: або Росія не може, або не бажає зберігати контроль над Лачинським коридором. І те, й інше, на наш погляд, є проблематичним", - зазначив прем'єр Вірменії.

Читайте і дивіться такожПашинян нарешті визнав реальність, віддавши Карабах Азербайджану, - експерт-міжнародник Данилов. Ексклюзив Еспресо

У відповідь на уточнююче запитання журналіста Пашинян відповів, що, на його думку, "місцями не хоче, місцями - не може".

"Чим ця ситуація є небезпечною для Вірменії? Вірменія формально (Чому я кажу формально? Тому що за фактом ми не змогли використовувати передбачені інструменти) є членом ОДКБ, Вірменія є членом Євразійського економічного союзу, Вірменія має договір про стратегічне партнерство з Російською Федерацією, і в силу цієї логіки, в очах та логіці всіх західних країн чи експертів Вірменія є проросійською країною. З іншого боку, багато кіл у Росії вважають Вірменію або її чинний уряд прозахідним, оскільки уряд був сформований голосуванням більшості народу", - додав Нікол Пашинян.

Окрім того, на його думку, неправильним є й те, що закупівля Вірменією зброї та боєприпасів "на 99,999% була пов'язана з Росією".

"Сьогодні, коли Росія сама потребує зброї та боєприпасів, зрозуміло, що, навіть якби вона захотіла, РФ не змогла б забезпечити потреби Вірменії у галузі безпеки. Цей приклад має показати нам, що у сфері безпеки залежність чи прив'язка лише до одного центру сама по собі є стратегічною помилкою", - підсумував Пашинян.

Росія
Азербайджан
Вірменія
Нагірний Карабах
миротворча місія
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