Залежність від Росії у питаннях безпеки була стратегічною помилкою Вірменії, - Пашинян
Вірменії не слід було в безпекових питаннях покладатися виключно на РФ
Таку думку очільник вірменського уряду Нікол Пашинян висловив в інтерв'ю італійський газеті La Repubblica, що вийшло 3 вересня 2023 року.
"По суті, Російська Федерація вже досить давно знаходиться в нашому регіоні, на Південному Кавказі. Але ми бачили ситуації, коли за один день, один місяць або один рік Російська Федерація просто залишала й покидала Південний Кавказ. Наприклад, зараз наші російські партнери багато говорять про те, що західні партнери працюють з Вірменією або підштовхують уряд Вірменії до заходів, спрямованих на витіснення Росії з нашого регіону. Але коли ми розмовляємо з нашими російськими партнерами, ми іноді говоримо, озвучуємо свою думку та свою оцінку, що, навпаки, ми бачимо, що Росія сама йде з регіону через ті кроки, які вона робить чи не робить. Чому це відбувається? Ми не знаємо. Ми можемо мати свої спостереження щодо цього, але я не можу щось стверджувати. Я можу представити гіпотези, але зараз не робитиму цього. І це не є щось нове. Є процеси, які, звичайно, призводять до такої думки, що може повторитися той самий сценарій: якось ми просто прокинемося і побачимо, що Росії тут немає", - сказав він.
Зокрема, як наголосив Пашиняна, всупереч попереднім домовленостям Лачинський коридор, який з'єднує Вірменію з Нагірним Карабахом, не перебуває під контролем російських миротворців.
"Чому? Причин може бути дві: або Росія не може, або не бажає зберігати контроль над Лачинським коридором. І те, й інше, на наш погляд, є проблематичним", - зазначив прем'єр Вірменії.
Читайте і дивіться також: Пашинян нарешті визнав реальність, віддавши Карабах Азербайджану, - експерт-міжнародник Данилов. Ексклюзив Еспресо
У відповідь на уточнююче запитання журналіста Пашинян відповів, що, на його думку, "місцями не хоче, місцями - не може".
"Чим ця ситуація є небезпечною для Вірменії? Вірменія формально (Чому я кажу формально? Тому що за фактом ми не змогли використовувати передбачені інструменти) є членом ОДКБ, Вірменія є членом Євразійського економічного союзу, Вірменія має договір про стратегічне партнерство з Російською Федерацією, і в силу цієї логіки, в очах та логіці всіх західних країн чи експертів Вірменія є проросійською країною. З іншого боку, багато кіл у Росії вважають Вірменію або її чинний уряд прозахідним, оскільки уряд був сформований голосуванням більшості народу", - додав Нікол Пашинян.
Окрім того, на його думку, неправильним є й те, що закупівля Вірменією зброї та боєприпасів "на 99,999% була пов'язана з Росією".
"Сьогодні, коли Росія сама потребує зброї та боєприпасів, зрозуміло, що, навіть якби вона захотіла, РФ не змогла б забезпечити потреби Вірменії у галузі безпеки. Цей приклад має показати нам, що у сфері безпеки залежність чи прив'язка лише до одного центру сама по собі є стратегічною помилкою", - підсумував Пашинян.
- Нагадаємо, на перемовинах з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у травні 2023 року прем'єр Вірменії Нікол Пашинян офіційно погодився визнати територію Нагірного Карабаху суверенними землями Азербайджану. Зі свого боку азербайджанська сторона гарантує дотримання прав і свобод вірменської національної меншини.
- Ці домовленості передбачають пипинення існування не визнаної у світі "Нагірно-Карабаської Республіки" та її "органів влади".
- Домовленості Пашиняна й Алієва були досягнені без участі Кремля й здатні покласти край багаторічному кровопролиттю й напруженню у Карабасі. Посередниками виступили країни Євросоюзу та США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.15
- EUR Купівля 40.68Продаж 41.69
- Актуальне
- Важливе