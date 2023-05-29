Пашинян нарешті визнав реальність, віддавши Карабах Азербайджану, - експерт-міжнародник Данилов
Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов вважає, що визнання Нагірний Карабах територією Азербайджану не є поразкою Вірменії
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Перемога Азербайджану у протистоянні з Вірменією сталась ще у 44 денній війні, а потім була закріплена торішнім короткочасним загостренням. Тому Пашинян просто визнав реальність. І це не є поразкою для Вірменії. Це визнання сучасної реальності. Насправді у вузьких колах між Вірменією та Азербайджаном вже давно були домовленості щодо визначення статусу Карабаху", - пояснив Данилов.
Експерт також наголосив, що статус Нагірного Карабаху ще остаточно не визначений.
"Тому премʼєр-міністр Вірменії Пашинян просто чесно та відверто повідомив про те, що Карабах офіційно буде визнано територією Азербайджану. Проте ситуація ще не вирішена остаточно. Парламент Вірменії вимагає визначити статус вірменської меншини в Нагірному Карабасі. Проте найбільше зараз переймаються функціонуванням Лачинського коридору", - додав він.
- Нагадаємо, на перемовинах з Алієвим прем'єр Вірменії Нікол Пашинян офіційно погодився визнати територію Нагірного Карабаху суверенними землями Азербайджану. Зі свого боку азербайджанська сторона гарантує дотримання прав і свобод вірменської національної меншини.
- Ці домовленості передбачають пипинення існування не визнаної у світі "Нагірно-Карабаської Республіки" та її "органів влади".
- Домовленості Пашиняна й Алієва були досягнені без участі Кремля й здатні покласти край багаторічному кровопролиттю й напруженню у Карабасі. Посередниками виступили країни Євросоюзу та США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.11
Купівля 37.11Продаж 37.63
-
EUR
Купівля 40.01Продаж 40.85
- Актуальне
- Важливе