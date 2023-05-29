Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Перемога Азербайджану у протистоянні з Вірменією сталась ще у 44 денній війні, а потім була закріплена торішнім короткочасним загостренням. Тому Пашинян просто визнав реальність. І це не є поразкою для Вірменії. Це визнання сучасної реальності. Насправді у вузьких колах між Вірменією та Азербайджаном вже давно були домовленості щодо визначення статусу Карабаху", - пояснив Данилов.

Експерт також наголосив, що статус Нагірного Карабаху ще остаточно не визначений.

"Тому премʼєр-міністр Вірменії Пашинян просто чесно та відверто повідомив про те, що Карабах офіційно буде визнано територією Азербайджану. Проте ситуація ще не вирішена остаточно. Парламент Вірменії вимагає визначити статус вірменської меншини в Нагірному Карабасі. Проте найбільше зараз переймаються функціонуванням Лачинського коридору", - додав він.