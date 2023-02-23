Азербайджан має розблокувати Лачинський коридор, - попереднє рішення Міжнародного суду ООН
Міжнародний суд ООН в Гаазі до ухвалення остаточного рішення зобов’язав Азербайджан забезпечити вільне пересування Лачинським коридором
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на рішення суду.
"Міжнародний суд ООН ухвалив, що Азербайджан має вжити всіх заходів, щоб забезпечити безперешкодне пересування людей, транспорту і вантажів в обох напрямках Лачинським коридором", - йдеться у рішенні.
Водночас Міжнародний Суд ООН відхилив вимоги Вірменії до Азербайджану про відновлення газопостачання та інших комунальних послуг у Нагірному Карабасі, оскільки вірменська сторона не надала достатніх даних про те, що Азербайджан перешкоджає подачі газу в регіон.
Нагірний Карабах є міжнародно визнаною частиною Азербайджану, але під час першої війни на початку 1990-х років на території, населеній переважно етнічними вірменами, була проголошена Нагірно-Карабахська республіка, яку жодна держава світу не визнала. Під час шеститижневої війни 2020 року Азербайджан повернув більшу частину втраченої території.
- Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у суботу, 18 лютого, за посередництва США провели на полях Мюнхенської безпекової конференції першу з кінця жовтня минулого року зустріч. У понеділок, 20 лютого, на вірменському боці вірменсько-азербайджанського кордону запрацювала цивільна місія Євросоюзу (EUMA) в рамках спільної політики безпеки та оборони (CSDP).
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