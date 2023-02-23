Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на рішення суду.

"Міжнародний суд ООН ухвалив, що Азербайджан має вжити всіх заходів, щоб забезпечити безперешкодне пересування людей, транспорту і вантажів в обох напрямках Лачинським коридором", - йдеться у рішенні.

Водночас Міжнародний Суд ООН відхилив вимоги Вірменії до Азербайджану про відновлення газопостачання та інших комунальних послуг у Нагірному Карабасі, оскільки вірменська сторона не надала достатніх даних про те, що Азербайджан перешкоджає подачі газу в регіон.

Нагірний Карабах є міжнародно визнаною частиною Азербайджану, але під час першої війни на початку 1990-х років на території, населеній переважно етнічними вірменами, була проголошена Нагірно-Карабахська республіка, яку жодна держава світу не визнала. Під час шеститижневої війни 2020 року Азербайджан повернув більшу частину втраченої території.