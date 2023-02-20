У Вірменії запрацювала дворічна цивільна місія ЄС

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

У понеділок, 20 лютого, у Вірменії запрацювала цивільна місія Євросоюзу (EUMA) в рамках спільної політики безпеки та оборони (CSDP).

Місію розгорнуть на вірменському боці вірменсько-азербайджанського кордону. Вона має на меті "сприяти стабільності в прикордонних районах Вірменії, зміцнювати довіру та безпеку людей у зонах, уражених конфліктом, а також забезпечити середовище, сприятливе для зусиль щодо нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном за підтримки ЄС", – йдеться в повідомленні

EUMA є нейтральною та невиконавчою місією, яка матиме дворічний мандат. До складу місії входить лише цивільний персонал – приблизно 100 людей, включаючи близько 50 неозброєних спостерігачів.

Оперативний штаб місії розташується в Єхегнадзорі Вайоц-Дзорської області. Функції командувача цивільних операцій виконуватиме директор відділу цивільного планування зовнішньополітичної служби ЄС Стефано Томат, а голови місії – Маркус Ріттер, ексначальник німецького федерального управління поліції в Штутгарті.