У Вірменії запрацювала дворічна цивільна місія ЄС
Євросоюз запустив цивільну місію у Вірменії для сприяння стабільності в прикордонних районах
Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.
У понеділок, 20 лютого, у Вірменії запрацювала цивільна місія Євросоюзу (EUMA) в рамках спільної політики безпеки та оборони (CSDP).
Місію розгорнуть на вірменському боці вірменсько-азербайджанського кордону. Вона має на меті "сприяти стабільності в прикордонних районах Вірменії, зміцнювати довіру та безпеку людей у зонах, уражених конфліктом, а також забезпечити середовище, сприятливе для зусиль щодо нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном за підтримки ЄС", – йдеться в повідомленні
EUMA є нейтральною та невиконавчою місією, яка матиме дворічний мандат. До складу місії входить лише цивільний персонал – приблизно 100 людей, включаючи близько 50 неозброєних спостерігачів.
Оперативний штаб місії розташується в Єхегнадзорі Вайоц-Дзорської області. Функції командувача цивільних операцій виконуватиме директор відділу цивільного планування зовнішньополітичної служби ЄС Стефано Томат, а голови місії – Маркус Ріттер, ексначальник німецького федерального управління поліції в Штутгарті.
- 13 вересня 2022 року на кордоні між Вірменією та Азербайджаном почались обстріли з мінометів і важкої артилерії. Того ж дня прем'єр-міністр Вірменії Пашинян попросив у Путіна та контрольованої Росією ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку, – ред.) допомоги у врегулюванні конфлікту з Азербайджаном. Проте країни ОДКБ не стали на захист Вірменії, висловили свої співчуття та створили "робочу групу".
- 18 вересня в столиці Вірменії Єревані пройшов мітинг за вихід країни з ОДКБ.
- Рада ЄС із закордонних справ 17 жовтня ухвалила рішення створити Моніторинговий потенціал ЄС у Вірменії (EUMCAP) шляхом розгортання у Вірменії спостерігачів ЄС з моніторингової місії ЄС у Грузії (EUMM). У листопаді Пашинян вчинив демарш на саміті ОДКБ, відмовившись підписувати спільні документи.
- Міністр закордонних справ Вірменії у листі до Борреля 27 грудня 2022 року закликав ЄС розгорнути цивільну місію у Вірменії.
- У січні 2023 року Вірменія відмовилася від проведення навчань ОДКБ на своїй території. А 23 січня 2023 року Рада ЄС ухвалила рішення створити EUMA.
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